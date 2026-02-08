user icon
Cadillac-teambaas spreekt coureurs tegen: "Zijn blij met hoe het is gegaan"

Cadillac-teambaas spreekt coureurs tegen: "Zijn blij met hoe het is gegaan"

Cadillac kijkt met vertrouwen vooruit naar de wintertest in Bahrein. Ondanks het beperkte aantal kilometers tijdens de shakedown in Barcelona is teambaas Graeme Lowdon tevreden over de eerste stappen van het nieuwe Formule 1-project.

Sergio Pérez en Valtteri Bottas kwamen in Spanje minder vaak in actie dan veel concurrenten, maar volgens Lowdon zegt dat weinig over de staat van het team. De focus lag bewust niet op rondetijden, maar op het leren kennen van de auto en de interne processen.

Lowdon tevreden over eerste Cadillac-kilometers

Lowdon blikt positief terug op het eerste publieke optreden van Cadillac in de Formule 1. "Er hangt veel enthousiasme binnen het team", vertelt hij. "We zijn oprecht tevreden met hoe deze eerste dagen zijn verlopen. Stap voor stap hebben we de gebruikelijke kinderziektes aangepakt die horen bij een volledig nieuwe auto."

Daarbij benadrukt de Brit dat het project zich nog in een zeer vroege fase bevindt. "Dit was pas de vierde dag dat we überhaupt met onze eigen F1-wagen reden", legt hij uit. "Maar je ziet elke dag verbetering: de procedures lopen soepeler, de samenwerking wordt beter en dat stemt me optimistisch. Natuurlijk is er nog enorm veel werk te doen, maar dat geldt voor iedereen in de pitstraat."

Focus verschuift naar prestaties in Bahrein

Hoewel Cadillac in Barcelona relatief weinig ronden afwerkte, was de test volgens Lowdon waardevol. "Het was echt bedoeld als een shakedown", zegt hij. "We wilden vooral alle checks doen die draaien om betrouwbaarheid en het neerzetten van een stabiele basis, niet om pure prestaties."

In Bahrein verandert die aanpak. "Daar verschuift de aandacht veel meer naar snelheid,”, aldus Lowdon. „Dan ga je kijken hoe ver je de auto kunt pushen. Dat hebben we hier nog nauwelijks gedaan."

Ervaring als sleutel voor nieuw team

Lowdon wijst ook op het belang van de ervaren rijdersbezetting. Pérez en Bottas brengen samen een schat aan kennis mee, iets wat volgens de teambaas onmisbaar is voor een team dat vanaf nul begint. "De gezamenlijke ervaring van onze coureurs is enorm waardevol", stelt Lowdon. "Ze hebben samen zestien zeges en ongeveer 160 podiumplaatsen, maar minstens zo belangrijk is dat ze bij verschillende teams hebben gereden."

Die ervaring werpt nu al zijn vruchten af. "Alles in de garage is nieuw. Voor een rookie zou dat een extreem lastige omgeving zijn", zegt hij. "In de samenwerking tussen coureurs, engineers en monteurs zie je nu al hoe belangrijk hun ervaring is."

Zelf kreeg Lowdon in Barcelona nauwelijks de kans om de auto echt op de baan te zien. "Dat is typisch Formule 1", lacht hij. "Je ziet de auto de garage uitrollen en weer binnenkomen, maar zelden sta je rustig langs de baan." In Bahrein hoopt hij daar meer tijd voor te hebben. "Je leert veel door simpelweg te kijken hoe een auto zich gedraagt. Die kans heb ik tot nu toe nauwelijks gehad."

