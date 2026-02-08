Isack Hadjar staat voor de grootste uitdaging uit zijn nog prille Formule 1-loopbaan. De 21-jarige Fransman wordt bij Red Bull Racing de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen en dat belooft volgens Damon Hill een loodzware opgave te worden. De wereldkampioen van 1996 ziet weinig ruimte voor optimisme.

Hadjar moet dit seizoen niet alleen zijn eigen plek in de Formule 1 veiligstellen, maar ook bijdragen aan een degelijk resultaat voor Red Bull in het constructeurskampioenschap. Lukt hem dat, dan zou hij het volgens sommigen al beter doen dan zijn directe voorgangers Liam Lawson en Yuki Tsunoda.

Hill ziet weinig perspectief naast Verstappen

In de Stay on Track-podcast blikte Hill samen met oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert vooruit op Hadjars eerste jaar bij het topteam. Daarbij schetste Hill een weinig rooskleurig beeld van de rol die de Fransman waarschijnlijk zal krijgen naast Verstappen.

"Hij wordt een beetje de pispaal van het team, toch? Het beste scenario is misschien een schouderklopje van Max, waarna het team zegt: ‘Je hebt gedaan wat je kon’. Hij zal moeten accepteren dat Max de baas is en dat hij een bijrol vervult. Maar kun je dat als echte concurrent wel accepteren? Max zou dat nooit doen", stelt Hill.

Volgens de Brit wringt daar precies het probleem. "Als je accepteert dat je nummer twee bent, ben je dan wel geschikt om wereldkampioen te worden? Als hij deze kans bij Red Bull aangrijpt, moet hij eigenlijk denken: ‘Ik ben hier om te leren en mezelf te versterken, met als doel ooit nummer één te worden’. Maar hoe doe je dat zonder het team tegen je in het harnas te jagen?", vraagt Hill zich hardop af.

Herbert ziet kansen op langere termijn

Ook Johnny Herbert liet zijn licht schijnen over de situatie van Hadjar. De oud-coureur ziet wel degelijk potentie bij de jonge Fransman, al verwacht hij niet dat die meteen tot uiting komt bij Red Bull Racing.

"Kan hij het niveau halen? Ja. Maar moet hij daarvoor het juiste spel spelen? Absoluut. Gaat dat volgend jaar al lukken? Waarschijnlijk niet, maar over een paar jaar zou het best kunnen", aldus Herbert.

Daarmee lijkt de conclusie helder: Hadjar krijgt bij Red Bull een kans waar velen van dromen, maar de realiteit naast Verstappen is keihard. Voor snelle successen lijkt weinig ruimte, al kan de Fransman op langere termijn alsnog zijn moment grijpen.