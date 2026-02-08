user icon
Somber scenario geschetst voor Hadjar: "Wordt de pispaal naast Verstappen"

Somber scenario geschetst voor Hadjar: "Wordt de pispaal naast Verstappen"

Isack Hadjar staat voor de grootste uitdaging uit zijn nog prille Formule 1-loopbaan. De 21-jarige Fransman wordt bij Red Bull Racing de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen en dat belooft volgens Damon Hill een loodzware opgave te worden. De wereldkampioen van 1996 ziet weinig ruimte voor optimisme.

Hadjar moet dit seizoen niet alleen zijn eigen plek in de Formule 1 veiligstellen, maar ook bijdragen aan een degelijk resultaat voor Red Bull in het constructeurskampioenschap. Lukt hem dat, dan zou hij het volgens sommigen al beter doen dan zijn directe voorgangers Liam Lawson en Yuki Tsunoda.

Hill ziet weinig perspectief naast Verstappen

In de Stay on Track-podcast blikte Hill samen met oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert vooruit op Hadjars eerste jaar bij het topteam. Daarbij schetste Hill een weinig rooskleurig beeld van de rol die de Fransman waarschijnlijk zal krijgen naast Verstappen.

"Hij wordt een beetje de pispaal van het team, toch? Het beste scenario is misschien een schouderklopje van Max, waarna het team zegt: ‘Je hebt gedaan wat je kon’. Hij zal moeten accepteren dat Max de baas is en dat hij een bijrol vervult. Maar kun je dat als echte concurrent wel accepteren? Max zou dat nooit doen", stelt Hill.

Volgens de Brit wringt daar precies het probleem. "Als je accepteert dat je nummer twee bent, ben je dan wel geschikt om wereldkampioen te worden? Als hij deze kans bij Red Bull aangrijpt, moet hij eigenlijk denken: ‘Ik ben hier om te leren en mezelf te versterken, met als doel ooit nummer één te worden’. Maar hoe doe je dat zonder het team tegen je in het harnas te jagen?", vraagt Hill zich hardop af.

Herbert ziet kansen op langere termijn

Ook Johnny Herbert liet zijn licht schijnen over de situatie van Hadjar. De oud-coureur ziet wel degelijk potentie bij de jonge Fransman, al verwacht hij niet dat die meteen tot uiting komt bij Red Bull Racing.

"Kan hij het niveau halen? Ja. Maar moet hij daarvoor het juiste spel spelen? Absoluut. Gaat dat volgend jaar al lukken? Waarschijnlijk niet, maar over een paar jaar zou het best kunnen", aldus Herbert.

Daarmee lijkt de conclusie helder: Hadjar krijgt bij Red Bull een kans waar velen van dromen, maar de realiteit naast Verstappen is keihard. Voor snelle successen lijkt weinig ruimte, al kan de Fransman op langere termijn alsnog zijn moment grijpen.

Erwinnaar

Posts: 5.454

Wat is dat toch met dat potentie.

Het moet toch zijn: potentieel.

Misschien kan beiden hoor maar ik hoor het te pas en te onpas, potentie.

Hoe dan ook, pispaal lijkt me niet juist en ik denk dat Hadjar ten opzichte van Verstappen categorie Ricciardo zal zijn dus prima teamgenoot.
  8 feb 2026 - 15:07
Reacties (8)

  • Erwinnaar

    Posts: 5.454

    Wat is dat toch met dat potentie.

    Het moet toch zijn: potentieel.

    Misschien kan beiden hoor maar ik hoor het te pas en te onpas, potentie.

    Hoe dan ook, pispaal lijkt me niet juist en ik denk dat Hadjar ten opzichte van Verstappen categorie Ricciardo zal zijn dus prima teamgenoot.
    Wel te hopen dat zijn Algenrijnse knikker een beetje relaxed blijft met tegenslagen en hij beseft dat ie niet op een fatbike rijdt ;-) haha.

    • + 5
    8 feb 2026 - 15:07
    • Need5Speed

      Posts: 3.513

      Tja, als wij zelf ooit zouden schrijven over de potentie van een pispaal dan gaan mensen al gauw denken dat we daar iets minder netjes mee bedoelen. Je wordt zo snel verkeerd begrepen...

      • + 0
      8 feb 2026 - 16:26
  • Rimmer

    Posts: 13.136

    Hadjar gelooft oprecht dat hij Max kan verslaan. Hij weet dat het niet meteen zal gebeuren maar hij denkt echt dat hij het later dit jaar wel kan. Daarmee is zijn lot al bepaald. Het feit dat hij een Lewis lover is zegt al genoeg. Hij denkt echt dat Lewis een groter talent is dan Max en die totale verwrongen blik van de werkelijkheid maakt daarmee de mentale klap alleen maar groter.

    • + 3
    8 feb 2026 - 15:09
    • snailer

      Posts: 31.669

      Hadjar vindt gewoon Verstappen de beste van dit moment. Fan van iemand zijn is niet het zelfde als iemand de beste vinden. Hij heeft trouwens ergens gezegd dat als hij onboards bekijkt, hij die van Verstappen kiest omdat hij de benchmark is. Hier concludeerde ik uit dat hij Verstappen de beste van het veld vindt.

      Voor de rest eens. Hij moet helemaal niet kijken naar Verstappen. Gewoon de focus op zichzelf richten. Hij heeft ook het grote voordeel dat hij alleen maar 5 tiende achter Verstappen hoeft te presteren. Dan doet hij het gewoon beter dan iedereen die na Ricciardo kwam.

      • + 3
      8 feb 2026 - 15:22
    • WickieDeViking

      Posts: 284

      Eens met snailer.

      • + 0
      8 feb 2026 - 15:57
    • HermanInDeZon

      Posts: 605

      Perez kon op zijn beste dagen Max gewoon volgen en zelfs verslaan. Akkoord, dat was enkel op een aantal zeer specifieke circuits maar hij kon het.

      Niemand is onverslaanbaar. Niets binnen vijf tienden proberen te eindigen. Challengen. Anders ben je een zitje bij een topteam gewoon niet waardig

      (Of het gaat lukken is een andere vraag natuurlijk)

      • + 0
      8 feb 2026 - 17:03
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 808

    @Snailer

    Eens 👍🏼

    • + 1
    8 feb 2026 - 15:28
  • schwantz34

    Posts: 41.780

    ``Hij zal moeten accepteren dat Max de baas is en dat hij een bijrol vervult. Maar kun je dat als echte concurrent wel accepteren? Max zou dat nooit doen", stelt Hill

    Rare redenatie van Hill omdat in het huidige veld Max er al jaren met kop en schouders bovenuit steekt.

    • + 0
    8 feb 2026 - 15:41

