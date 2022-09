Marko baalt van uitlekken budgecap-informatie: "Dit is lasterlijk!"

Op de vrijdag in Singapore was er veel te doen omtrent het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal zou volgens meerdere media de budgetcap hebben overschreden in 2021. Red Bull lijkt zich echter geen zorgen te maken over de zaak en men verwacht dan ook geen forse straf.

In de Europese ochtend meldden La Gazzetta dello Sport en Auto, Motor und Sport dat meerdere teams in 2021 de budgetcapregels hadden overschreden. Naast Red Bull werd ook Aston Martin genoemd. Red Bull lijkt zich geen zorgen te maken over het nieuws. Volgens La Gazzetta en AMuS is het echter zo dat Red Bull ongeveer vijf miljoen dollar over de budgetcap is gegaan.

Lopende procedure

Bij Ferrari en Mercedes is men witheet. Red Bull maakt zich echter zeker geen zorgen, de Oostenrijkse renstal vertrouwt op autosportfederatie FIA. Red Bull-adviseur Helmut Marko laat ook blijken zich alles behalve zorgen te maken. In Singapore sprak hij zich uit bij ORF: "Dit is een lopende procedure. We krijgen nu alleen de details en we kunnen er momenteel niets over zeggen. We maken ons geen enkele zorgen over dat er misschien iets serieus kan gebeuren."

Lasterlijk

Marko liet zich daarna iets meer gaan over de zaak. De Oostenrijker denkt dat er helemaal nets aan de hand is maar hij baalt wel van de geruchten. Bij het Duitse Sky Sports is hij wat feller: "De FIA zegt dat ze niet weten hoe dit naar buiten is gekomen. Het is raar dat er bepaalde dingen uit een lopende zaak op straat komen te liggen. Dat is gewoon lasterlijk. Ik kan nu niet inhoudelijk reageren op de beschuldigingen. Vanuit ons oogpunt hebben we de regels niet overschreden."