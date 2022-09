'De Vries naar Singapore als mogelijke stand-in Albon'

Nyck De Vries is bezig met een aantal zeer drukke weken. De Nederlandse coureur mocht anderhalve week geleden invallen bij Williams en greep bij zijn debuut direct punten. Hij werkte deze week tevens een test af bij Alpine en wordt in verband gebracht met een stoeltje bij AlphaTauri. In Singapore staat hij in ieder geval klaar in de coulissen.

De Vries mocht anderhalve week geleden in Monza redelijk onverwachts debuteren. De Nederlander kreeg op zaterdagochtend te horen dat hij de zieke Alexander Albon mocht vervangen. De Britse Thai had een blindedarmontsteking opgelopen en moest onder het mes. De operatie verliep naar wens maar lag na afloop wel eventjes op de intensive care. Het is dan ook nog niet duidelijk of Albon op tijd fit is voor Singapore.

De Grand Prix van Singapore wordt over het algemeen gezien als één van de fysiek zwaarste races op de Formule 1-kalender. Volgens De Telegraaf reist De Vries volgende week af naar Singapore als stand-in van Albon. Als de Thaise coureur niet op tijd fit blijkt te zijn kan zijn Nederlandse collega dus weer plaats nemen in de cockpit. De Vries is in ieder geval al hard in training.