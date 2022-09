Ocon wil naar Mercedes: "We praten met elkaar"

Esteban Ocon heeft op een vraag over zijn relatie met Mercedes gereageerd door te zeggen dat hij 'een zeer interessante toekomst' heeft. De carrière van de Fransman wordt geleid door Mercedes-teambaas Toto Wolff sinds hij de GP3-titel in 2015 veroverde, waarbij de Oostenrijker heeft bemiddeld voor Ocon om de overstap naar Alpine te kunnen maken - zoals te zien is in serie twee van Netflix-documentaireserie 'Drive to Survive'.

In 2019, toen hij tussen zijn periodes bij Force India/Racing Point en Renault/Alpine een jaar niet op de grid stond, was Ocon de reservecoureur van Mercedes. Momenteel heeft hij een contract bij Alpine dat loopt tot eind 2024, maar vanwege zijn connectie met Mercedes moet hij worden beschouwd als een kandidaat voor de stoel van Lewis Hamilton, op het moment dat de zevenvoudig wereldkampioen F1 besluit te stoppen.

Mercedes heeft in de loop der jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling als coureurs van Ocon en George Russell. Tijdens een interview met de Italiaanse editie van Motorsport.com werd Ocon gevraagd of zijn associatie met Mercedes en Wolff nog stand houdt. De Fransman: "Ja, we praten, ook omdat ik bij carrière altijd word geholpen door Gwen Lagrue, een manager die ook bij Mercedes werkt."

“Er is nog altijd een connectie, ook al ben ik een Alpine-coureur en race ik voor dit team. Ik heb een mooi contract dat eind 2024 afloopt en een zeer interessante toekomst voor me."