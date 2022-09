Management Schumacher ontkent deelname Alpine-test

De aankomende test van het team van Alpine in Hongarije krijgt zeer veel aandacht. Op de Hungaroring zal de Franse renstal meerdere coureurs in actie laten komen in de auto van afgelopen seizoen. Meerdere namen passeren de revue, toch zullen ze niet allemaal deelnemen aan de test.

De naam van Mick Schumacher werd ook veelvuldig genoemd bij de Alpine-test. De Duitser is momenteel actief voor het team van Haas en wordt genoemd als mogelijke opvolger van Fernando Alonso. Schumacher zal echter niet in actie komen tijdens de test. Het management van de jonge Haas-coureur heeft namelijk aan Motorsport.com laten weten dat Schumacher niet zal gaan deelnemen aan de test.

Het is de verwachting dat Antonio Giovinazzi, Jack Doohan, Nyck De Vries en Colton Herta wel in actie zullen komen tijdens de test. Herta komt echter niet in aanmerking voor een stoeltje. De Amerikaanse Indycar-coureur staat in de belangstelling van AlphaTauri als mogelijke vervanger van Pierre Gasly. Als de deal met Herta rond komt, dan mag Gasly vertrekken naar het team van Alpine. De Franse renstal is immers op zoek naar een coureur voor aankomend seizoen aangezien Alonso vertrekt en Oscar Piastri het contract ontkende en naar McLaren vertrok.