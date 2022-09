Glock onder de indruk van De Vries: "Hij heeft zich nog meer in de kijker gereden"

Afgelopen weekend stonden er in Monza niet één maar twee Nederlanders aan de start van de Italiaanse Grand Prix. Naast Max Verstappen stond namelijk ook Nyck De Vries op de grid. De Vries werd door Williams last minute opgeroepen als vervanger van Alexander Albon. De Nederlander liet een sterke indruk achter.

De Vries reed een zeer sterke race en scoorde zelfs punten. De Nederlandse coureur hield knap stand in het middenveld en kwam als negende over de streep, het leverde hem twee WK-punten op. De Vries startte de race vanaf de achtste plaats en verloor dus maar één plekje tijdens de race. Belangrijker nog: hij was veel sneller dan zijn teamgenoot Nicholas Latifi.

Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock is dan ook van mening dat De Vries gewoon een plekje op de grid verdient voor 2023. In zijn column voor het Duitse Sky Sports spreekt Glock zich uit: "Het is in mijn ogen duidelijk wat dit betekent voor de rijdersmarkt. Hij was de hele tijd al een van de kandidaten maar met zijn optreden van afgelopen weekend heeft hij zich nog meer in de kijker gereden. Hij zal nu bij elk team op de radar opduiken. Ik weet zeker dat we hem volgend seizoen in een auto gaan zien."