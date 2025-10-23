Max Verstappen voelt geen druk: "Hij is té dominant!"

Max Verstappen heeft de titelstrijd nieuw leven ingeblazen na zijn sterke prestaties in de afgelopen weken. Hij staat nog maar 40 punten achter op WK-leider Oscar Piastri, en bij McLaren beginnen ze nerveus te worden. Volgens Timo Glock heeft Verstappen hier geen last van, omdat hij te dominant is.

Verstappen leek uitgespeeld te zijn in de strijd om de wereldtitel. De Nederlandse Red Bull-coureur had in Zandvoort nog ruim honderd punten minder dan Piastri, en leek genoegen te moeten nemen met een derde plaats in het kampioenschap. In de afgelopen weken wist hij echter drie Grands Prix en een sprintrace te winnen, terwijl McLaren-concurrenten Piastri en Lando Norris punten lieten liggen.

'Max Verstappen is te dominant'

Volgens voormalig Formule 1-coureur Timo Glock neemt de druk bij McLaren toe. Bij de Duitse tak van Sky Sports legt Glock dat uit: "De nervositeit is bij het hele team te merken. Het probleem is dat er circuits zijn waar Mercedes opeens sterk is, en hier was Ferrari sterk. Dat is het probleem voor Oscar en Lando: dat er andere teams kunnen zijn die hen punten afnemen. Voor mij is Max Verstappen gewoon te dominant om echt onder druk te kunnen staan."

Piastri voelt wél druk

De man die nu waarschijnlijk wél veel druk voelt, is Oscar Piastri. Hij voert al maanden het wereldkampioenschap aan, en leek nooit last te hebben van druk. Dat lijkt nu een ander verhaal te zijn, en dat valt Glock ook op: "Hij is onzeker. Hij zit in zijn derde Formule 1-seizoen en de druk neemt nu echt toe. Het vrij en onbevangen rijden, zoals hij aan het begin van het jaar deed, gaat niet meer zo makkelijk."

Dit weekend krijgt Verstappen een nieuwe kans om zijn achterstand in het kampioenschap te verkleinen. Op het Autodromo Hermanos Rodriguez staat de Grand Prix van Mexico op het programma.