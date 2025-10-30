user icon
Uitmuntende kwaliteiten van Verstappen onder de aandacht gebracht

Uitmuntende kwaliteiten van Verstappen onder de aandacht gebracht
  • Gepubliceerd op 30 okt 2025 16:46
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kan dit jaar nog wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur vecht met de McLarens, en heeft een achterstand van 36 punten op WK-leider Lando Norris. Timo Glock is enorm onder de indruk van de kwaliteiten van Verstappen.

Verstappen is bezig met een sterke periode. Na de zomerstop wist hij in elke race het podium te bereiken, en won hij de Grands Prix van Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten. Afgelopen weekend kwam hij in Mexico als derde over de streep, en wist hij de schade redelijk te beperken. Hij liep in op Oscar Piastri, maar hij verloor wel wat terrein op Norris. Zijn achterstand van 36 punten is niet heel groot, maar met nog vier raceweekenden te gaan wordt het heel spannend.

Wat maakt Verstappen zo goed?

Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock is enorm onder de indruk van Verstappen. De Duitser legt het uit bij zijn landgenoten van Sky Sports: "Ten eerste is er zijn technische inzicht. De samenwerking met zijn engineer, het voortdurende zitten in de simulator, het rijden en het uitproberen. Zijn lichaam kent niets anders. Ik heb altijd de indruk gehad dat hij al vijf of vijftig meter vooruit is en weet wat hem te wachten staat."

Glock ziet dat niet alleen in de Formule 1: "Dat was vooral indrukwekkend op de Nordschleife, toen hij op een natte baan via het gras een auto inhaalde. Ieder ander zou daar grote ogen van hebben gekregen, maar hij wist toen al wat er zou gebeuren. Hij kan heel nauwkeurig inschatten hoe de starts zich ontvouwen en waar hij zich in een duel moet positioneren."

De uitmuntende kwaliteit van Verstappen

Volgens Glock is dat een uitmuntende kwaliteit van Verstappen: "Wat hem echt onderscheidt, is zijn percentage van nul qua fouten. En het vermogen om precies op het juiste moment te presteren, in de kwalificatie in Q3. Om die ene perfecte ronde neer te zetten, daar is hij in mijn ogen veruit het beste in."

F1 Nieuws Max Verstappen Timo Glock Red Bull Racing

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

