'Herta en De Vries komen in aanmerking voor Alpine-test'

Het is algemeen bekend dat het team van AlphaTauri hun oog heeft laten vallen op Indycar-coureur Colton Herta. Red Bull zou de Amerikaan graag in het satellietteam plaatsen als vervanger van Pierre Gasly. De Fransman mag, als de Herta-deal rondkomt, vertrekken naar Alpine. Red Bull doet er alles aan om Herta een superlicentie te bezorgen.

Het grote probleem is immers dat Herta te weinig superlicentiepunten heeft. Een coureur moet 40 punten verzamelen om in aanmerking te komen voor een superlicentie. Herta heeft er momenteel slechts 32 en zou dus niet mogen verkassen naar de Formule 1. Red Bull heeft compensatie aangevraagd maar het lijkt erop dat de FIA hun poot stijf houdt. Bij Red Bull doen ze er echter alles aan om Herta optimaal voor te bereiden.

Volgens Motorsport.com bestaan er namelijk plannen om Herta voor de Grand Prix van Singapore te laten testen met een Formule 1-bolide. Opvallend genoeg zal hij dan in actie komen voor Alpine. Niet omdat de Franse renstal interesse heeft in Herta maar eerder als een soort vriendendienst naar Red Bull. Volgens het medium komt ook Nyck De Vries in aanmerking voor de test op de Hungaroring.