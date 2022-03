Opmerkelijk: G-krachten bij oval-test slopen bloedvaten VeeKay

Rinus VeeKay heeft na afloop van een oval-test, ter voorbereiding op de eerste oval-race van dit jaar, wel bijzondere fysieke ongemakken overgehouden.

Op Twitter liet de Ed Carpenter Racing-coureur weten: "Hoe moeilijk is oval racen? Ik heb bloedvaten aan de rechterkant van mijn lichaam laten knappen, dankzij al die G-krachten tijdens de test van vorige week op TX Motor Speedway."

Zijn teamgenoot Conor Daly stond met open ogen te kijken naar dit bijzondere tafereel: "Het is waar. Ik heb dit met mijn eigen ogen gezien. Vraag niet waarom of hoe."

