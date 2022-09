De Vries eerste coureur sinds 1978 die in actie komt voor 2 teams in 1 weekend

Nyck De Vries mocht afgelopen weekend debuteren in de Formule 1. Op zaterdagochtend kreeg De Vries te horen dat hij zich snel bij Williams moest melden. Alexander Albon had namelijk een blindedarmontsteking en kon daardoor niet in actie komen in Monza. De Vries moest invallen en maakte veel indruk.

De Vries reed een keurige kwalificatie en mocht vanwege gridstraffen bij andere coureurs op de achtste plaats starten. De Nederlander reed een zeer solide race en bleef hangen in het middenveld. Uiteindelijk kwam hij als negende over de finishlijn. Hij pakte bij zijn debuut dus meteen 2 WK-punten en was veel sneller dan zijn tijdelijke teamgenoot Nicholas Latifi.

De Vries trad in Monza eveneens in de voetsporen van Harald Ertl. De Nederlander reed tijdens het Italiaanse Grand Prix-weekend namelijk voor twee teams. Op vrijdag werd hij door Mercedes uitgeleend aan Aston Martin voor de eerste vrije training. In de derde vrije training, de kwalificatie en de race kwam hij dus in actie voor Williams. Hij trad daarmee in de voetsporen van Ertl. De Oostenrijker reed in 1978 in één weekend voor ATS en Ensign.