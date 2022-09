Wollf deelt complimenten voor De Vries: "Lauda zou zijn pet afnemen"

Nyck De Vries moest afgelopen weekend plotsklaps debuteren in de Formule 1. De Nederlandse coureur werd op zaterdagochtend opgetrommeld als vervanger van Alexander Albon bij Williams. De Vries debuteerde op een zeer sterke manier en kwam in de race als negende over de streep. Hij kreeg veel complimenten.

De Vries debuteerde dus met punten in Monza. De Nederlander was in Italië aanwezig als reservecoureur van Mercedes. De Duitse renstal had hem op vrijdag al uitgeleend aan een ander team. De Vries kwam toen namelijk in actie in de eerste vrije training voor het team van Aston Martin. De Nederlandse coureur had dus een chaotisch weekend.

Lauda

Mercedes-teambaas Toto Wolff had veel goede woorden over voor zijn pupil. De Oostenrijkse teambaas was na afloop zeer duidelijk tegenover de internationale media: "Het ene moment rijd je in een Aston Martin met veel meetapparatuur en op het andere moment wordt je last minute opgeroepen als invaller bij een ander team. Vervolgens versla je je teamgenoot met grote marges. Niki Lauda zou zijn pet hebben afgenomen."

Zonder voorbereiding

Vooralsnog lijkt het erop dat het Formule 1-avontuur van De Vries slechts eenmalig is. Wolff heeft al meerdere keren aangegeven dat de Nederlandse coureur een permanent zitje verdient in de koningsklasse van de autosport: "Wat kan hij wat betreft zijn performance nog meer doen dan vandaag? Hij stapte zonder enige voorbereiding in een auto waar hij dit weekend nog niet in had gereden. Hij heeft laten zien waar toe hij in staat is."