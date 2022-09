Capito geheimzinnig over De Vries: "Aan hem wat de toekomst is"

Nyck De Vries zat al geruime tijd dicht tegen een stoeltje in de Formule 1 aan. Dit weekend was het dan eindelijk zover en mocht hij invullen bij het team van Williams. De Nederlander werd op zaterdagochtend gebeld dat hij de zieke Alexander Albon moest vervangen. Hij kende een uitstekend debuut.

De Vries reed een zeer sterke eerste race en kwam als negende over de streep. Hij pakte dus direct punten bij zijn debuut al moest hij eventjes vrezen voor een tijdstraf. De stewards waren echter mild en hij kreeg slechts een reprimande omdat hij zich niet aan de deltatijd had gehouden tijdens de Safety Car.

Verwachtingen

Bij Williams was men zeer tevreden met het resultaat van De Vries. De kans is aanwezig dat hij volgend jaar een volledig seizoen mag gaan afwerken voor het team. In gesprek met Viaplay was teambaas Jost Capito er duidelijk over de invalbeurt: "Hij staat altijd op de lijst maar hij heeft ook andere verplichtingen. Het is aan hem. Hij heeft hier laten zien wat hij in de Formule 1 kan. Ik had hoge verwachtingen en zelfs die heeft hij overtroffen. Het is aan hem wat de toekomst is, we kijken verder vanaf daar."

Simulator

De Vries reed eerder in Barcelona al een vrije training voor Williams, een stoeltje stond dan ook al klaar voor de Nederlandse coureur. Capito legt het uit: "Hij heeft voor ons in de simulator gezeten. We hebben altijd een stoeltje voor hem klaar staan. Nyck heeft al een vrije training voor ons gereden en hij is onze fabriek geweest. Het is wel extreem moeilijk om in de auto te stappen als je dat pas om 11 uur hoort."