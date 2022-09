De Vries na eerste punten: "Verstappen hielp mij een beetje"

Vanuit het niets kreeg Nyck de Vries zaterdagochtend een telefoontje. Williams-coureur Alexander Albon was in het ziekenhuis vanwege een acute blindedarmontsteking en kon niet racen, waardoor het Britse team contact opnam met Mercedes, waar de Vries als reservecoureur onder contract staat. Dat zorgde ervoor dat De Vries, die vrijdag nog in de AMR22 van Aston Martin testte, zijn Grand Prix-debuut kon maken als F1-coureur.

Nadat hij op een dertiende positie wist te kwalificeren, met slechts één trainingssessie achter de rug, werd hij vanwege de vele gridstraffen vooruit geschoven naar de achtste startpositie, op dezelfde rij als Red Bull Racing-coureur Max Verstappen.

De twee Nederlanders kenden beiden een goede start. Waar Verstappen snel naar voren wist te rijden, kon De Vries zijn positie consolideren. Hij maakte geen fouten en wist de Williams op een negende positie te finishen, waardoor hij twee punten voor het kampioenschap weet te scoren.

Na de race blijkt dat het fysieke deel van het besturen van een F1-auto veel last op zijn schouders heeft gebracht, letterlijk. De Vries zei tegen Viaplay: "Ik kon mijn armen niet eens meer omhoog doen in de uitloopronde, maar het is een geweldig weekend geweest. Zeker in acht nemen dat ik anderhalf uur voor de derde vrije training pas te horen kreeg dat ik ging rijden, dus het is allemaal in een flits voorbij gegaan. Misschien is dat maar goed ook, dan heb je geen tijd om na te denken en moet je go with the flow gewoon je werk doen."

"Ik ben heel erg trots en blij dat ik deze kans met beide handen heb aangepakt en dat we zo'n sterke race en resultaat hebben kunnen boeken tijdens het debuut."

Bandenmanagement

Een moeilijke taak voor een debuterende coureur is vaak het bandenmanagement, maar De Vries had daar geen moeite mee. Nyck: "Volgens mij zijn er mensen die denken dat ik daar slecht in ben. Ik ben heel erg goed geholpen tijdens de race door het team, die hebben me goede feedback gegeven en we hebben een kleine verandering gemaakt van de eerste naar de tweede stint. De tools in de auto zijn goed gebruikt om de balans een beetje te beïnvloeden."

"Dat zijn handelingen waar ik nog niet mee bekend was dus ik vroeg continu hoe ik iets moest doen en zij gaven de instructie hoe ik iets moest uitvoeren. Uiteindelijk is het mijn beslissing in de auto om aan te voelen wat ik nodig heb om dat goed te managen."

Hulp van Verstappen

De druk op De Vries was echter groot. Binnen DRS-afstand van voorganger Pierre Gasly en achtervolger Guanyu Zhou die ook binnen DRS-afstand lag van de Nederlander, moest hij zichzelf een weg banen richting de punten.

Toen raceleider Verstappen eraan kwamen werden de blauwe vlaggen gezwaaid, waardoor het drietal ruimte moest maken. Het gaf De Vries wat lucht, zo gaf hij toe: "Ja klopt, daardoor kreeg ik een beetje ademruimte. Max en ik hadden gisteravond en vanochtend ook een beetje contact. Gefeliciteerd voor nog een overwinning, maar deze punten voelen voor ons als een overwinning."