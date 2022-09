De Vries kent een bijzondere dag: "Ik was een cappuccino aan het drinken"

Tot ieders verrassing stonden er vandaag twee Nederlanders aan de start van de kwalificatie in Monza. Naast Max Verstappen stond namelijk ook Nyck De Vries op de deelnemerslijst. De Vries werd vlak voor VT3 opgetrommeld door Williams omdat Alexander Albon een blindedarmontsteking bleek te hebben.

De Vries moest in de derde vrije training eventjes wennen aan de auto. In de kwalificatie presteerde de Nederlander zeer sterk en was hij ruim sneller dan zijn teamgenoot Nicholas Latifi. Hij eindigde de kwalificatie op de dertiende tijd maar zal morgen verder naar voren mogen starten omdat veel andere coureurs een gridstraf ontvangen. Punten zijn dan ook zeker niet onmogelijk.

Cappuccino

Het nieuws dat hij mocht debuteren kwam voor De Vries ook als een donderslag bij heldere hemel. De Nederlander was aan het relaxen toen hij ineens een dringend telefoontje ontving van zijn werkgever Mercedes. Tegenover Sky Sports legt hij de situatie uit: "Ik had dit zeker niet verwacht. Toen ik het telefoontje kreeg was ik in de Paddock Club een cappuccino aan het drinken, aan het chillen en gewoon aan het wachten."

Albon

Maar De Vries kon niet lang door gaan met het chillen en het drinken van zijn cappuccino. De Nederlander moest zich snel melden bij Williams. De Vries legt uit hoe dit verliep: "Ik kreeg een telefoontje van Mercedes. Ik moest zo snel mogelijk die kant opkomen en werd doorgestuurd naar Williams. Ik leef heel erg mee met Alex. Ik hoop dat het goed met hem gaat en dat hij snel herstelt."