Marko wil geen risico's nemen: "Dan gaan we voor P2"

Max Verstappen noteerde de tweede tijd in de kwalificatie op het circuit van Monza. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest zijn meerdere erkennen in Ferrari-coureur Charles Leclerc. Verstappen zal morgen niet op de eerste startrij starten, hij moet immers een motorstraf incasseren.

Bij Red Bull was men na afloop redelijk tevreden met de prestaties van Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan noteerde vierde tijd, ook hij ontvangt een motorstraf dus hij zal eveneens naar achteren gaan op de grid. Bij Red Bull hadden ze de afstellingen van de wagens al aangepast met het oog op de race van morgen op het circuit van Monza.

Risico's

Teamadviseur Helmut Marko was tevreden met de kwalificatie en kijkt met een goed gevoel vooruit naar de race. De Oostenrijker denkt niet dat het nodig is om de strijd met Leclerc aan te gaan. In gesprek met ORF spreekt Marko zich uit: "Natuurlijk zullen we ook gaan kijken of we Leclerc kunnen aanvallen, dat gaan we echter niet doen met risico's. Als het niet zonder risico's kan, dan gaan we gewoon de positie behouden. We gaan dan voor P2."

Ferrari

Concurrent Ferrari oogde snel op hun thuiscircuit. Marko was onder de indruk maar maakt zich geen enkele zorgen voor de dag van morgen. De Oostenrijker was wel complimenteus: "Ferrari heeft een ongelooflijke topsnelheid ontwikkeld. Ze moeten hun motor hier echt tot het uiterste hebben gedreven. We verloren in sector 1 heel erg veel tijd vergeleken met de derde training. Dat is hier echter geen drama."