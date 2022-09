Verstappen kijkt uit naar 'interessante' strijd: "We rijden met iets meer downforce"

Max Verstappen wist voorafgaand de Italiaanse Grand Prix dat het een lastig weekend zou gaan worden. Hij ontvangt immers een vijf plaatsen gridstraf vanwege zijn ICE-wissel. De Nederlander deed niet rustig aan in de kwalificatie en deed gewoon mee voor de pole position. Hij kwam net te kort en werd tweede.

De pole in Monza ging naar thuisfavoriet Charles Leclerc. De Monegaskische Ferrari-coureur liet de aanwezige tifosi juichen terwijl Verstappen teleurgesteld afdroop. De Nederlander moet morgen vijf plaatsen naar achteren op de grid en hoopte op een zesde startplaats voor morgen. Dat zit er dus niet in en Verstappen zal zich morgen moeten herpakken.

Downforce

Na afloop van de kwalificatiesessie verscheen de redelijk teleurgestelde Verstappen voor de microfoon van interviewer van dienst Davide Valsecchi. Verstappen was eerlijk: "Het was close maar we kozen ervoor om hier met een klein beetje meer downforce te rijden. Ik denk dat dat niet het allerbeste is over één rondje maar voor morgen kan dat best sterk uitpakken. Ik denk dat dit een goed rondje was. Ik heb tot nu toe van het hele weekend genoten."

Strijd

Verstappen weet dat de startgrid morgen volledig door elkaar gegooid zal zijn. Door de vele gridstraffen ontstaat er een situatie vergelijkbaar met de Belgische Grand Prix. De Nederlander won die race en zal morgen weer gaan jagen op een soortgelijke prestatie: "Het wordt morgen een interessante strijd. We moeten uit de problemen blijven in het begin en dat moet ik mij naar voren gaan werken."