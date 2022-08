Voor de 32ste keer naar Zandvoort: de pareltjes uit het verleden

Voor de 32ste keer in het bestaan van het CM.com Circuit Zandvoort mag het Noord-Hollandse duinencircuit een Formule 1 Grand Prix organiseren. Aanstaande zondag wordt de vijftiende ronde van het wereldkampioenschap 2022 afgewerkt. Tijd voor GPToday.net om in de aanloop naar die race een blik naar het verleden te werpen en vijf Formule 1-pareltjes uit de racegeschiedenis van Zandvoort te belichten.

1961: Haaienneus verovert duinen

Voor de negende Grand Prix van Nederland trekt het Formule 1-team van Ferrari op volle oorlogssterke naar de Noord-Hollandse duinen. De Italiaanse equipe heeft in persoon van Phil Hill een ideale kandidaat om te strijden voor de wereldtitel, waar diens teammaat Wolfgang von Trips oogt als de perfecte waterdrager. De beeldschone 156, vanwege de twee luchtinlaten aan de voorkant van de wagen getypeerd als de ‘haaienneus’, moet in 1961 beide coureurs in staat stellen te vechten voor de overwinningen.

Waar Stirling Moss in zijn Lotus de Monegaskische Grand Prix-zege opstrijkt, daar stelt het Ferrari-duo orde op zaken in Zandvoort. Het is echter niet Hill, maar de Duitser Von Trips die op Nederlands grondgebied de wedstrijd naar zich toetrekt. De aimabele edelman moet op zaterdag met minimaal verschil de poleposition aan zijn Amerikaanse teammaat laten, maar slaat op zondag terug via een dominant optreden. Bijzonder: alle gestarte coureurs, waaronder de Nederlander Carel Godin de Beaufort, bereiken de finish.

1971: Regenkoning Ickx

Na de tragische dood van Piers Courage in de Nederlandse Grand Prix van 1970 is het duidelijk dat er wat moet gebeuren aan de veiligheidsstandaard op Zandvoort. Aan het circuit is immers vrijwel niets veranderd sinds de opening in 1948, terwijl de racewagens die het asfaltlint betreden alsmaar sneller worden. Zandvoort zal voor 1972 worden overgeslagen, om aan de veiligheid te werken. In 1971 trekt de Formule 1 nog één keer naar het Zandvoort van ‘vroeger’.

Het wordt een waterballet in de duinen. Regenhelden Jacky Ickx en Pedro Rodriguez rijden vanaf de voorste twee startplaatsen het complete deelnemersveld op een hoop. De Belg en de Mexicaan vechten een rondenlang duel uit om de overwinning, die regenkoning Ickx uiteindelijk in zijn voordeel beslist. Waar Rodriguez zeven tellen moet toegeven op Ickx, daar komt de eerstvolgende finisher – Clay Regazzoni, Ickx’ teammaat – een volle ronde tekort.

1975: Een onverwachte winnaar

Populair zijn ze bij de (jongere) fans, maar absoluut niet op de paddock. Hesketh Racing spot eigenlijk met alle wetten van het autosportgilde. Lord Alexander Hesketh, een jonge, mollige twintiger, heeft als erfgenaam van een steenrijke edelman geld en tijd teveel en besluit zich daarom in de autosport te storten. De recalcitrante brokkenpiloot James Hunt is de aangewezen persoon om zich bij het establishmentschoppende Hesketh aan te sluiten.

Hunt en Hesketh doen het zowaar niet slecht. In het eerste jaar van hun samenwerking rijdt Hunt naar een podiumfinish, iets wat hij in het tweede seizoen zal herhalen. In het Formule 1-seizoen 1975 wordt het zelfs nog wat mooier. In wisselende weersomstandigheden raast Hunt vanaf startplaats drie naar de kop van het veld, om na een rondenlang duel met aanstaand wereldkampioen Niki Lauda met de overwinning aan de haal te gaan. Een nieuwe ster is geboren.

1985: Lange tijd de laatste

Zandvoort heeft het in de vroege jaren ’80 lastig. Financieel wordt het steeds moeilijker om de Grand Prix van Nederland te organiseren en groeiende concurrentie uit het buitenland maakt het verhaal er niet eenvoudiger op. Even dreigt de Nederlandse GP al voor 1983 van de kalender te donderen, maar de duinenrace blijft tot blijdschap van de autosportliefhebbers nog een paar jaren bewaard voor Zandvoort.

De laatste Grand Prix van Nederland die wordt verreden voor de grote heropleving die dankzij Max Verstappen plaatsvindt, is die van het Formule 1-seizoen 1985. McLaren-coureurs Niki Lauda en Alain Prost maken er een prachtige voorstelling van. Waar de laatstgenoemde vermoedt dat zijn afzwaaiende teamgenoot hem geen strobreed in de weg zal leggen op weg naar extra punten voor de kampioenschapsstrijd, daar wil Lauda wel een robbertje vechten voor de zege. De Oostenrijker trekt aan het langste eind en wint zijn laatste Grand Prix. Op het erepodium worden Lauda en Prost geflankeerd door Ayrton Senna – geen verkeerd trio om te huldigen!

2021: Winnaar voor eigen publiek

Wat jarenlang voor velen een droom is, wordt in 2021 werkelijkheid. Eigenlijk zou de Grand Prix van Nederland voor het seizoen 2020 terugkeren op de Formule 1-kalender, maar omdat er geen toeschouwers worden toegestaan in dat jaar schuift het evenement een jaartje op. Max Verstappen maakt het oranjefeest compleet door vanaf poleposition naar de overwinning te scheuren.

Eenvoudig gaat dat niet: gedurende de complete, 72 ronden tellende race – de eerste Formule 1-wedstrijd op deze uitvoering van het Circuit Zandvoort – heeft Verstappen met een hongerige Lewis Hamilton te maken. De Britse Mercedes-coureur laat zich een aantal keren in de spiegels van zijn voorganger zien, maar kan niet voorkomen dat zijn grote titelrivaal met de zege aan de haal gaat. Valtteri Bottas beklimt naast Verstappen en Hamilton het erepodium als nummer drie.