Ergernis over Schumacher-situatie bij Haas: "Als ze niet tevreden zijn moeten ze dat intern bespreken"

Voor het aankomende seizoen zijn er nog een paar stoeltjes vrij in de Formule 1. Eén van de meest besproken stoeltjes is te vinden bij het team van Haas. Mick Schumacher beschikt immers over een aflopend contract en hij is nog lang niet zeker van contractverlenging. Zijn teambaas Günther Steiner praat openlijk over andere coureurs en dit wekt ergernis op bij oud-coureurs.

Steiner sprak zich de afgelopen weken openlijk uit over mogelijke andere coureurs. In het Belgische Grand Prix-weekend ging het veelvuldig over een mogelijke komst van Daniel Ricciardo. Steiner gaf wel aan dat het nog helemaal niet zeker is dat Schumacher het team gaat verlaten. Een contractverlenging is dus nog altijd mogelijk maar het gaat er wel opvallend weinig over.

Verkeerd

Oud-coureur Karl Wendlinger ergert zich aan de handelswijze van Steiner en Haas. De Oostenrijkse ex-coureur vindt de manier waarop Steiner zich publiekelijk uitspreekt niet heel handig. Tegenover Sport1 spreekt Wendlinger zich uit: "Ik denk dat het verkeerd is dat de discussie bij Haas zo open is. Als ze niet tevreden zijn met hem, dan moeten ze dat intern met elkaar gaan bespreken."

Stilte

Wendlinger denkt dat Haas de zaak beter op een rustige wijze kan aanpakken. De Amerikaanse renstal moet zich volgens hem meer focussen op Schumacher: "Als ze door willen gaan met deze jonge man, dan moeten ze er in stilte aan gaan werken. Ze moeten hem dan helpen opbouwen, hem supporten en hem tot zijn performance brengen. Met zo'n publieke discussie vraag ik mij af of er überhaupt wel een toekomst is."