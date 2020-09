Lewis Hamilton speelt pokerspel rondom nieuw contract

Valtteri Bottas is al aangemeld bij de FIA om te blijven racen voor het dominante team in 2021, maar Hamilton moet naar verluidt nog gaan zitten voor gesprekken met Toto Wolff. Sommigen geloven dat de zesvoudig wereldkampioen uitkijkt naar een loonsverhoging, terwijl anderen denken dat hij wacht om te zien of teambaas Wolff zich ook verbindt voor volgend jaar en de jaren daarna.

Toen Toto Wolff zelf gevraagd werd te antwoorden op zijn toekomst zei hij in Sochi: "Ik werk graag met Lewis, en ik denk dat hij het leuk vindt om met mij samen te werken. Ik denk dat we samen, inclusief alle andere 2000 medewerkers, nog veel kunnen bereiken."

"Maar als één van ons op een dag besluit te vertrekken, heeft dat geen enkele invloed op Mercedes. Het team zal op hetzelfde niveau blijven presteren. Ja als Lewis gaat, verliezen we de beste coureur, dat is duidelijk. We zijn het er allemaal over eens dat we onze samenwerking willen voortzetten."

Verkoop Mercedes F1-team

Voormalig Red Bull-coureur Robert Doornbos zei dat hij gelooft dat Wolff bezig is zijn belang in het in Brackley en Brixworth gevestigde team te verkopen voor 300 miljoen. De Nederlandse F1-analist zei op Ziggo: "De vraag is of hij daarna blijft. Het is mogelijk dat hij na de verkoop van zijn aandelen vertrekt en zich bij het nieuwe Aston Martin-fabrieksteam voegt."

Voormalig F1-coureur Marc Surer denkt dat Hamilton daarom nu wil wachten met een nieuw contract maar dat hij wel een pokerspel speelt met Mercedes.

Tegenover Motorsport Magazin zegt Surer: "Hij kan het zich veroorloven om poker te spelen. Wie gaan ze anders nemen in plaats van hem? Het team is afhankelijk van hem, dus ze moeten op hem wachten. We zagen dat Verstappen dit jaar een paar keer Bottas heeft verslagen, maar Hamilton verslaan is veel moeilijker. Dat betekent dat Lewis zich niet hoeft te haasten."

Een andere voormalig F1-coureur, Karl Wendlinger, is het daarmee eens. "Ik betwijfel of hij er zelfs maar over moet nadenken. Het komt wel goed voor hem. Hij blijft bij Mercedes omdat hij weet dat hij het beste pakket heeft."