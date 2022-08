Marko vindt Ferrari niet sneller: "Dit seizoen vrijwel altijd op gelijke hoogte gestaan"

De teams van Red Bull Racing en Ferrari duelleren dit seizoen veelvuldig om de zeges. De twee renstallen zijn aan elkaar gewaagd maar toch heeft Red Bull een fikse voorsprong op Ferrari. Red Bull profiteerde echter veelvuldig van de betrouwbaarheidsproblemen van de Italiaanse concurrent. Teamadviseur Helmut Marko ziet het echter iets anders.

Het team van Ferrari vergooide dit seizoen meermaals een goed resultaat vanwege problemen met de Power Unit. Charles Leclerc viel immers in leidende positie uit in onder andere Spanje en Azerbeidzjan. In beide gevallen profiteerde Red Bull-coureur Max Verstappen van de uitvalbeurt van zijn concurrent en ging hij er met de zege vandoor.

Gelijke hoogte

Red Bull-adviseur Helmut Marko is echter van mening dat zijn team gewoon op eigen kracht heeft gewonnen. De Oostenrijkse adviseur is niet van mening dat de Ferrari sneller is. Tegenover Motorsport-Total is hij duidelijk: "We hebben dit seizoen vrijwel altijd op gelijke hoogte gestaan met Ferrari, behalve in Barcelona. Vaak besliste de vorm van de dag wie er vooraan lag, afgezien van technische of strategische problemen. Wij hadden daar overduidelijk minder last van."

Kwalificatie

Marko denkt wel dat Ferrari op bepaalde momenten de overhand heeft. De Oostenrijker wijst bijvoorbeeld naar de kwalificaties: "Over een enkel rondje hebben we misschien wel een kleine achterstand. Leclerc heeft ongeveer evenveel poles als wij overwinningen hebben. Die poles zeggen niet veel en aangezien we het hebben over circuits waar je goed kan inhalen, is dit geen belangrijk punt. In Singapore en Monaco is het wel een ander verhaal."