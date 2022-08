Haas-coureurs kijken vooruit na puntloze Grand Prix Hongarije

Alleen Kevin Magnussen had bij de Grand Prix van Hongarije de geüpgraded VF-22 tot zijn beschikking. Met in ieder geval één naar-verwachting snelle auto was de hoop redelijk hoog dat het team van Haas een goed resultaat neer kon gaan zetten. Met uiteindelijk een puntloze race voor zowel Magnussen als teamgenoot Mick Schumacher, besluit het team vooruit te kijken richting de tweede seizoenshelft.

Magnussen begon de race met een goede start waarin hij zich vanaf een dertiende startplek naar de tiende plek wist te rijden in ronde 1. Helaas voor Magnussen was er contact met McLaren-coureur Daniel Ricciardo in bocht één, en dat zorgde ervoor dat Magnussen de meatballvlag van de raceleiding kreeg. (De meatballvlag oftewel de zwart-en oranjevlag betekent dat de rijder meteen de pits in moet rijden vanwege een technisch mankement aan zijn auto)

Vanaf ronde vijf reed de Deen de baan weer op met verse harde banden, wat achteraf gezien een bandentype was dat flink tegenviel. In gesprek met de officiële pers van de Formule 1 vertelt Magnussen: “Het was moeilijk om de harde banden goed te laten werken. We konden er niet zoveel mee en was het goed om uiteindelijk naar de mediums te wisselen. Onze race werd voornamelijk gecompromitteerd door de aanvaring met Ricciardo. De klap was niet hard en er was weinig schade, dus ik was nogal verrast toen ik de meatballvlag kreeg.”

Magnussen reflecteert ook op de performance van de geüpgraded bolide: “Het was positief dat wanneer we de auto op het circuit hadden we meteen konden zien waar we (vooraf) op hadden gehoopt. Het zal nog flink wat werk worden om de rondetijden eruit te wringen, maar dat zal in de komende races gebeuren. Het zijn nieuwe potenties die we moeten gaan ontgrendelen.” Ook teamgenoot Schumacher zegt bezig te zijn om te analyseren hoe de upgrades aan de auto het beste begrepen kunnen worden: “We hebben genoeg om op terug te kijken en te analyseren, zodat we voor Spa (Grand Prix van België) begrijpen wat we nodig hebben qua set-up en snelheid. Ik verwacht dat dit pakket goed zal werken in Spa”, sluit Schumacher positief af.