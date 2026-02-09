De FIA heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op de ophef omtrent het vermeende motortrucje van Mercedes. De autosportfederatie heeft bevestigd dat er een team is dat gebruikmaakt van een truc met de compressieverhoudingen, en stelt dat ze het willen oplossen voor de start van het seizoen in Australië.

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur, en de eerste rel is al geboren. Er gelden dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels in de sport, en dat betekent dat elk team praktisch op nul begint. De teams en motorfabrikanten gaan op zoek naar de grenzen van de regels, en vooral Mercedes lijkt dat nu te doen.

De Duitse renstal zou een maas in de wet hebben gevonden omtrent de compressieverhoudingen. Dit levert ze meer pk op, en dus een voordeel ten opzichte van de andere motorleveranciers. Bij de concurrentie zijn ze woest, en Ferrari, Audi en Honda stuurden begin dit jaar een brief naar de FIA. De autosportfederatie leek niet te willen ingrijpen, maar eind vorige week werd duidelijk dat Red Bull zich had aangesloten bij de drie andere fabrikanten.

Hoe kijkt de FIA naar deze truc?

De FIA is nu voor het eerst uitgebreid ingegaan op de rel omtrent de compressieverhoudingen. In een video op het YouTube-kanaal van de FIA komt technisch kopstuk Nikolas Tombazis met tekst en uitleg: "Aangezien de engineers heel erg slim zijn en altijd op zoek zullen gaan naar een voordeel, heeft een aantal engineers een manier gevonden om die verhoudingen in potentie te vergroten op het moment dat de motor warmer en warmer draait."

'We willen niet eindigen in een rechtszaal'

Tombazis noemt Mercedes niet bij naam, maar stelt dat de FIA wel een oplossing zoekt: "Dat is de discussie die nu wordt gevoerd. We hebben veel gesproken over hoe we dit probleem kunnen oplossen. Ons streven is dan ook om met een oplossing te komen voor de start van het seizoen. We willen geen controverses zien. We willen dat er op de baan wordt gestreden, en niet in een rechtszaal of een kamertje van de stewards."