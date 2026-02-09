user icon
FIA doorbreekt stilte over Mercedes-rel: "Willen geen rechtszaak"

FIA doorbreekt stilte over Mercedes-rel: "Willen geen rechtszaak"

De FIA heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op de ophef omtrent het vermeende motortrucje van Mercedes. De autosportfederatie heeft bevestigd dat er een team is dat gebruikmaakt van een truc met de compressieverhoudingen, en stelt dat ze het willen oplossen voor de start van het seizoen in Australië.

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur, en de eerste rel is al geboren. Er gelden dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels in de sport, en dat betekent dat elk team praktisch op nul begint. De teams en motorfabrikanten gaan op zoek naar de grenzen van de regels, en vooral Mercedes lijkt dat nu te doen.

De Duitse renstal zou een maas in de wet hebben gevonden omtrent de compressieverhoudingen. Dit levert ze meer pk op, en dus een voordeel ten opzichte van de andere motorleveranciers. Bij de concurrentie zijn ze woest, en Ferrari, Audi en Honda stuurden begin dit jaar een brief naar de FIA. De autosportfederatie leek niet te willen ingrijpen, maar eind vorige week werd duidelijk dat Red Bull zich had aangesloten bij de drie andere fabrikanten.

Hoe kijkt de FIA naar deze truc?

De FIA is nu voor het eerst uitgebreid ingegaan op de rel omtrent de compressieverhoudingen. In een video op het YouTube-kanaal van de FIA komt technisch kopstuk Nikolas Tombazis met tekst en uitleg: "Aangezien de engineers heel erg slim zijn en altijd op zoek zullen gaan naar een voordeel, heeft een aantal engineers een manier gevonden om die verhoudingen in potentie te vergroten op het moment dat de motor warmer en warmer draait."

'We willen niet eindigen in een rechtszaal'

Tombazis noemt Mercedes niet bij naam, maar stelt dat de FIA wel een oplossing zoekt: "Dat is de discussie die nu wordt gevoerd. We hebben veel gesproken over hoe we dit probleem kunnen oplossen. Ons streven is dan ook om met een oplossing te komen voor de start van het seizoen. We willen geen controverses zien. We willen dat er op de baan wordt gestreden, en niet in een rechtszaal of een kamertje van de stewards."

f1 benelux

Posts: 4.256

Voor mij is het simpel. Valt het binnen de huidige regels?
Dan ga je de beste leerling van de klas niet bestraffen!


F1 is (was?) innovatie. Net wat Mercedes nu laat zien. Mooi ...






Zo ...

  • 2
  • 9 feb 2026 - 18:09
F1 Nieuws Mercedes

Reacties (8)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.574

    Truc, maas in de wet........ Ja dat is het,niks innovatie.

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 16:51
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.417

    FIA: "We willen geen controverses zien. We willen dat er op de baan wordt gestreden, en niet in een rechtszaal of een kamertje van de stewards."

    Heel simpel, als FIA zijnde met 'n statement komen dat het wèl of niet toe gestaan wordt.
    Maar ze proberen er natuurlijk hun vingers niet aan te branden dat ze zelf ingestemd hebben met deze (omstreden?) oplossing van Mercedes.

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 17:48
    • hupholland

      Posts: 9.619

      nou, t is natuurlijk de vraag waar precies mee is ingestemd. En voor de duidelijkheid, het is Mercedes die dreigde met een rechtzaak, dus misschien zeggen ze nu juist wel dat ze op zoek zijn naar een compromis met Mercedes.

      • + 0
      • 9 feb 2026 - 18:12
  • Larry Perkins

    Posts: 62.901

    Eigen schuld dikke bult, vermaledijde FIA!

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 17:58
  • HarryLam

    Posts: 5.248

    FIA zou een rechtzaak glansrijk verliezen, vooral na eerst Merc toestemming te hebben gegeven.

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 18:07
  • f1 benelux

    Posts: 4.256

    Voor mij is het simpel. Valt het binnen de huidige regels?
    Dan ga je de beste leerling van de klas niet bestraffen!


    F1 is (was?) innovatie. Net wat Mercedes nu laat zien. Mooi ...






    Zo ...

    • + 1
    • 9 feb 2026 - 18:09
  • 919

    Posts: 3.950

    This is so not right!

    Toto staat klaar met zijn leger aan advocaten, dát is een zekerheidje.

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 18:21
  • Rimmer

    Posts: 13.138

    Er komt geen rechtszaak en er komt geen verbod. Er rijden 4 teams met die motor en het zou een regelrechte blamage zijn als die auto’s niet mogen starten.
    Honda, Ferrari, Audi en RB hebben liggen slapen en Mercedes laat zien waarom het een van de beste automerken ter wereld is. Nu mogen ze weer een paar jaar oogsten en ze hebben dat ook gewoon verdiend.

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 18:31

