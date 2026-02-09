Max Verstappen heeft in de afgelopen jaren veel indruk gemaakt in de Formule 1. De Nederlander greep vorig seizoen net naast zijn vijfde titel, maar liet op andere manieren zien tot wat hij in staat is. Het levert hem nu ook complimenten op van Nicolas Prost.

Verstappen leek vorig jaar kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. Zijn Red Bull-bolide was te langzaam, en achter de schermen rommelde het binnen de Oostenrijkse renstal. Na de zomerstop leek Verstappen herboren en wist hij zich weer te mengen in de strijd om de wereldtitel. Uiteindelijk kwam hij slechts twee puntjes te kort om de titel van McLaren-coureur Lando Norris af te pakken.

Verstappen focust zich echter niet alleen op de Formule 1, en maakte vorig jaar ook zijn debuut op de iconische Nürburgring Nordschleife. Hij is dol op GT3-racen, en won vorig jaar direct zijn eerste race in deze klasse op de Ring. Het is de verwachting dat Verstappen later dit jaar ook gaat deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring.

Waarom maakt Verstappen zoveel indruk?

Verstappen heeft met zijn prestaties veel indruk gemaakt op kenners, en dat geldt ook voor Nicolas Prost. De zoon van F1-legende Alain Prost stelt in de Franse podcast Racing Stream dat hij Verstappen goed kent door zijn goede band met de familie Piquet, de schoonfamilie van de Nederlander. Prost junior komt superlatieven te kort: "Hij is echt heel erg aardig, heel gepassioneerd en iemand die alle roem echt verdient."

'Dat maakt hem zo cool'

Volgens de Fransman is het ook heel mooi om te zien dat Verstappen verder kijkt dan alleen naar de Formule 1: "Je kan met hem echt over alles praten. Hij heeft een enorme passie voor races met GT3's en zelfs voor GT4's, iets wat heel atypisch is voor coureurs uit de Formule 1. Maar dat is wel zo enorm cool aan hem!"