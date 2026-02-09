user icon
icon

Uitzonderlijke Verstappen maakt diepe indruk op Prost

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Uitzonderlijke Verstappen maakt diepe indruk op Prost

Max Verstappen heeft in de afgelopen jaren veel indruk gemaakt in de Formule 1. De Nederlander greep vorig seizoen net naast zijn vijfde titel, maar liet op andere manieren zien tot wat hij in staat is. Het levert hem nu ook complimenten op van Nicolas Prost.

Verstappen leek vorig jaar kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. Zijn Red Bull-bolide was te langzaam, en achter de schermen rommelde het binnen de Oostenrijkse renstal. Na de zomerstop leek Verstappen herboren en wist hij zich weer te mengen in de strijd om de wereldtitel. Uiteindelijk kwam hij slechts twee puntjes te kort om de titel van McLaren-coureur Lando Norris af te pakken.

Meer over Max Verstappen Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

4 feb
 Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

29 jan

Verstappen focust zich echter niet alleen op de Formule 1, en maakte vorig jaar ook zijn debuut op de iconische Nürburgring Nordschleife. Hij is dol op GT3-racen, en won vorig jaar direct zijn eerste race in deze klasse op de Ring. Het is de verwachting dat Verstappen later dit jaar ook gaat deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring.

Waarom maakt Verstappen zoveel indruk?

Verstappen heeft met zijn prestaties veel indruk gemaakt op kenners, en dat geldt ook voor Nicolas Prost. De zoon van F1-legende Alain Prost stelt in de Franse podcast Racing Stream dat hij Verstappen goed kent door zijn goede band met de familie Piquet, de schoonfamilie van de Nederlander. Prost junior komt superlatieven te kort: "Hij is echt heel erg aardig, heel gepassioneerd en iemand die alle roem echt verdient."

'Dat maakt hem zo cool'

Volgens de Fransman is het ook heel mooi om te zien dat Verstappen verder kijkt dan alleen naar de Formule 1: "Je kan met hem echt over alles praten. Hij heeft een enorme passie voor races met GT3's en zelfs voor GT4's, iets wat heel atypisch is voor coureurs uit de Formule 1. Maar dat is wel zo enorm cool aan hem!"

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.417

Of dat de zoon van legende Prost iets voorstelt in de F1 wereld.....en er ook zijn plasje overheen doet.

Je zult Max maar zijn...de ene duwt veren bij Max in zijn aars terwijl 'n ander hem onder staat te pissen...

  • 2
  • 9 feb 2026 - 17:30
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.418

    Of dat de zoon van legende Prost iets voorstelt in de F1 wereld.....en er ook zijn plasje overheen doet.

    Je zult Max maar zijn...de ene duwt veren bij Max in zijn aars terwijl 'n ander hem onder staat te pissen...

    • + 2
    • 9 feb 2026 - 17:30
  • Natte Slak

    Posts: 446

    Starstruck

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 18:49
  • Pietje Bell

    Posts: 33.061

    Uitzonderlijke Femke Kok maakte diepe in druk op @Pietje Bell en wat er daarna
    gebeurde door Jutta Leerdam maakte nog veel meer indruk. Wat een fenomenale
    spannende 2 van de 3 laatste 1000m ritten!

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 19:33
    • snailer

      Posts: 31.694

      Hahaha. Ik dacht even dat je het over die jonge zangeres had. Heet toch ook iets van Kok?

      Maar dit gaat over de olympics begrijp ik. Ze hebben dus gewonnen?

      • + 0
      • 9 feb 2026 - 21:08

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar