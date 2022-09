Uitslag VT1 Hongarije: Sainz eindigt voor Verstappen en Leclerc

De eerste vrije training van de 37ste Grand Prix van Hongarije is als eerste afgesloten Carlos Sainz met 1.18.750. Max Verstappen volgde op bijna anderhalve tienden achterstand. Charles Leclerc maakte de top drie compleet en moest circa drie tienden toegeven op zijn Ferrari-teamgenoot.

Best of the rest was Lando Norris op P4 voor landgenoot George Russell. De teamgenoot van Verstappen, Sergio Pérez, blijft steken op plaats zes. In een vliegende ronde had de Mexicaan last van Mick Schumacher voor zich en kon hierdoor geen snelle tijd klokken.