Ook Leclerc steunt Hamilton: "De uitspraken kunnen niet worden getolereerd"

De rel rondom de racistische uitspraken van drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet heef de Formule 1-wereld wakker geschud. In een interview uit november besprak Piquet de crash van Max Verstappen en Lewis Hamilton in Silverstone. Hierbij omschreef hij Hamilton met het N-woord. De uitspraken werden gister veelvuldig gedeeld op sociale media en daarna kwamen er statements van Mercedes, de Formule 1 en de FIA.

Hamilton reageerde later op de dag zelf op de rel. Veel prominenten uit de sport spraken hun steun uit aan Hamilton. Veel oud-coureurs, teams en huidige coureurs lieten van zich horen. Onder andere Esteban Ocon, Daniel Ricciardo en Guanyu Zhou lieten op social media van zich horen. Ook vanuit de concurrentie van Hamilton kwam veel steun.

Standaard

Ferrari-coureur Charles Leclerc liet gister avond namelijk ook van zich horen. De Monegask volgde het voorbeeld van velen en deelde een statement op zijn sociale kanalen. Hij is zeer duidelijk in zijn steun: "Ik ken Lewis al sinds ik arriveerde in de Formule 1 en hij is altijd enorm respectvol naar mij en iedereen die hij ontmoet. Deze waarden zouden de standaard moeten zijn voor iedereen in de wereld."

Niet tolereren

Leclerc is eveneens van mening dat de uitspraken van Piquet zeer ongepast zijn. De Monegask laat de naam van de Braziliaan echter nergens in zijn statement vallen. Hij volgt hiermee het pad van de andere statements, alleen Hamilton zelf noemde Piquet indirect bij naam. Leclerc vervolgt zijn steunbericht: "De uitspraken over Lewis kunnen niet worden getolereerd. We moeten verder pushen voor een meer diverse en inclusieve sport. We moeten discriminerend gedrag en racistische taal in elke vorm uit onze sport en de samenleving verwijderen."