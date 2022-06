Hamilton reageert op Piquet-rel: "Het is nu tijd voor actie

Drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet raakte gister in opspraak nadat er een ouder interview opdook waarin hij Lewis Hamilton racistisch bejegende. De Braziliaan besprak in het interview uit november het ongeval tussen Hamilton en Max Verstappen in Silverstone, hierbij gebruikte hij het N-woord om Hamilton te omschrijven.

Nadat het interview rond ging op sociale media kwamen de Formule 1 en Hamiltons team Mercedes met een statement. In de statements werden de uitspraken van Piquet veroordeeld zonder zijn naam te noemen. Meerdere teams waaronder McLaren en Alpine betuigden hun steun. Ook autosportfederatie FIA kwam met een statement, ook hierin werd de naam van Piquet niet genoemd.

Hamilton zelf reageerde gistermiddag in een drietal tweets op de rel omtrent Piquet. Een fan schreef op Twitter: "Wat als Lewis Hamilton zou twitteren 'Wie de fuck is Nelson Piquet?' en dan Twitter afsloot." Hamilton reageerde hierop met een veelzeggend "Stel je voor". Daarna stuurde Hamilton in het Portugees de tekst 'Laten we ons concentreren op het veranderen van de mentaliteit' de wereld in.

Imagine https://t.co/jzRsAI2uuA — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) ___Escaped_link_62bc0499f1c76___

Vamos focar em mudar a mentalidade — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) ___Escaped_link_62bc0499f1c77___

In een derde en laatste tweet reageerde Hamilton meer uitgebreid op de rel rondom Piquet. De Brit was duidelijk in zijn statement: "Het gaat om meer dan taal. Dit soort mindsets moeten veranderen en er is geen plaats voor in onze sport. Ik ben al mijn gehele leven omsingeld door deze houdingen en ik ben al mijn hele leven een doelwit. Er is genoeg tijd geweest om te leren. Nu is het tijd voor actie."