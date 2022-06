Ecclestone vindt FIA-aanstelling voormalig Mercedes-advocaat 'gevaarlijk'

Tijdens het Canadese Grand Prix-weekend ontstond er veel ophef over een actie van Mercedes vlak na de aankondiging van de FIA om porpoising-problemen te voorkomen. De teams ontvingen de boodschap en de technische richtlijnen pas vlak voor de start van het weekend. Mercedes had een technische richtlijn de volgende dag echter al op de auto zitten.

Dit zorgde voor veel opgetrokken wenkbrauwen bij de concurrerende teams. Het was namelijk nogal opvallend dat Mercedes de richtlijn zo snel had toegepast. Na de vrijdagtrainingen was het nieuwe onderdeel echter verdwenen omdat er een protest in aantocht was. Men dacht dat Mercedes de informatie eerder had ontvangen dan de concurrentie. Hierna gingen alle ogen naar Shaila-Ann Rao, de voormalige advocaat van Mercedes die nu een hoge functie heeft bij de FIA.

Gevaarlijk

Bewijs van het doorspelen van informatie door Rao is er echter niet. Mercedes-teambaas Toto Wolff nam het dan ook voor haar op. Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone liet aan de Daily Mail weten dat hij het geen goede zaak vindt: "Het is verdomd gevaarlijk. Toto begon met al die nonsens over dat de auto's moeten veranderen. Ze heeft hen zeker iets verteld over de nieuwe regels. Ze heeft twee of drie jaar samengewerkt met Toto."

Belangenverstrengeling

Ecclestone vindt het geen goede zaak. De Brit kijkt dan ook terug naar zijn lange loopbaan en hij laat doorschemeren dat teams dit geen goede zaak zullen vinden. Ecclestone denkt dat het niet verstandig is om Rao een hoge rol te geven bij de FIA, hij legt het uit met een eigen voorbeeld: "Toen ik aan de knoppen stond wilde ik Luca di Montezemolo als leider van het bedrijf aanstellen. De teams werden echter boos omdat hij een Ferrari-man is. Het werd gezien als belangenverstrengeling. Dus hoe kan ze deze baan hebben?"