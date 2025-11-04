user icon
Hamilton kapot gemaakt: "Hij is een financieel marketingproject"

  • Gepubliceerd op 04 nov 2025 14:47
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton is bezig met een teleurstellend seizoen in dienst van het team van Ferrari. De overstap zorgde voor veel publiciteit, maar voor weinig successen. Bernie Ecclestone is keihard voor Hamilton, en omschrijft hem als een financieel marketingproject. Het zijn harde woorden voor de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton maakte vorig jaar bekend dat hij ging vertrekken bij Mercedes. Na elf jaar in dienst van de Duitse renstal besloot Hamilton dat het tijd was voor een nieuw avontuur. Hij wilde zijn kinderdroom najagen en tekende een contract bij Ferrari. Hij werd in Maranello ontvangen als een soort halfgod, maar hij is van zijn roze wolk gevallen.

Hamilton is namelijk bezig met een tegenvallend seizoen in dienst van Ferrari. Hij won de sprintrace in China, maar wist verder weinig goede dingen te laten zien. Hij heeft nog geen enkele keer op het podium gestaan, en heeft een flinke achterstand op zijn teamgenoot Charles Leclerc.

Hoe kijkt Ecclestone naar Hamilton?

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is keihard voor Hamilton. De 95-jarige Brit sprak zich op spottende toon uit bij RTL en Sport.de: "Daar glipt hem nu alles uit zijn handen. Hij wil daar wereldkampioen worden en is nu verbaasd dat het niet lukt!"

Ecclestone geeft toe dat Hamilton een topcoureur is, maar hij vindt zijn landgenoot niet de allerbeste coureur van de wereld. De voormalig F1-bons is er glashelder over: "Hij is één van de besten van de afgelopen tien jaar, maar niet de beste."

Financieel marketingproject

Ecclestone is keihard voor Hamilton. Hij omschrijft de relatie tussen Hamilton en Ferrari als een financieel marketingproject: "Ik denk dat hij zich in de toekomst meer met mode bezig gaat houden." 

'Ferrari heeft een dictator nodig'

Ook Ferrari kan rekenen op een felle sneer: "Het probleem is: Ferrari heeft een dictator aan de top nodig om succesvol te zijn. Daar wordt ook geen Italiaans gesproken, maar Ferrarisch. In Italië heeft iedereen er een mening over, en mengt iedereen zich in wat er goed is en wat er fout is."

  • Beamer

    Posts: 1.846

    Ik vraag me dan af, wie vindt Bernie nu wél de beste van de afgelopen tien jaar....

    • + 0
    • 4 nov 2025 - 14:58
  • k.w

    Posts: 1.157

    Als ik hem soms zie lopen in zijn kledij ...heeft hij volgens mij de mode kapot gemaakt .

    • + 0
    • 4 nov 2025 - 15:00
  • misstappen

    Posts: 3.365

    zit die Ernie nou gewoon mijn mening te verkondigen...

    • + 0
    • 4 nov 2025 - 15:16

