Ecclestone bombardeert Verstappen tot titelfavoriet
  • Gepubliceerd op 04 nov 2025 12:09
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat aankomend weekend verder met zijn onverwachte titeljacht. Hij heeft een kleine achterstand op de McLarens, en zal met hen de degens gaan kruisen in Brazilië. Bernie Ecclestone is onder de indruk van Verstappen, en ziet hem als de titelfavoriet.

Weinig mensen hadden verwacht dat Verstappen in deze fase van het seizoen nog zou meevechten om de wereldtitel. In de eerste helft van het seizoen kwam hij er niet aan te pas, en sloegen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris een enorm gat. Toen het F1-circus Zandvoort verliet, keek Verstappen tegen een achterstand van ruim honderd punten aan. Toch vormde dat weekend in de Noord-Hollandse duinen het omslagpunt.

Verstappen finishte in zijn vaderland als tweede, en profiteerde van de uitvalbeurt van Norris. Sindsdien stond Verstappen in elke race op het podium, en wist hij te winnen in Monza, Bakoe en Austin. Verstappen profiteerde van de problemen bij McLaren, en staat nu nog maar 36 punten achter op WK-leider Norris. In Brazilië wordt er aankomend weekend ook weer een sprintrace afgewerkt, en dat betekent dat er veel kansen liggen.

Verstappen de favoriet voor de wereldtitel?

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone gelooft in de kansen van Verstappen. De 95-jarige Brit krijgt in een interview met RTL en Sport.de de vraag of Verstappen de titelfavoriet is: "Daar bestaat helemaal geen twijfel over. De auto is super en ze hebben goed werk geleverd."

Volgens Ecclestone kunnen de McLarens hun borst nat maken: "Ik denk dus dat Max zal winnen en het weer zal redden! Hij heeft iets speciaals, iets uitzonderlijks! En de volgende race is in Brazilië, waar het weer altijd wisselvallig is, ook met regen. Verstappen zal het daar gewoon goed gaan doen."

Wat is het verschil met McLaren?

Norris was anderhalve week geleden oppermachtig in de Grand Prix van Mexico. Als dit aankomend weekend weer zo is op het circuit van Interlagos, dan wordt het een moeilijk verhaal voor Verstappen.

Volgens Ecclestone zijn de coureurs van McLaren goed, en is hun auto super, maar dat is niet genoeg. De F1-legende legt het uit: "Verstappen is hier de bijzondere: de beste racer, hij is geen politicus, maar gewoon een echte coureur. Hij doet gewoon wat hij moet doen."

F1 Nieuws Max Verstappen Bernie Ecclestone Red Bull Racing

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

