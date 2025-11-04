Max Verstappen gaat aankomend weekend verder met zijn onverwachte titeljacht. Hij heeft een kleine achterstand op de McLarens, en zal met hen de degens gaan kruisen in Brazilië. Bernie Ecclestone is onder de indruk van Verstappen, en ziet hem als de titelfavoriet.

Weinig mensen hadden verwacht dat Verstappen in deze fase van het seizoen nog zou meevechten om de wereldtitel. In de eerste helft van het seizoen kwam hij er niet aan te pas, en sloegen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris een enorm gat. Toen het F1-circus Zandvoort verliet, keek Verstappen tegen een achterstand van ruim honderd punten aan. Toch vormde dat weekend in de Noord-Hollandse duinen het omslagpunt.

Verstappen finishte in zijn vaderland als tweede, en profiteerde van de uitvalbeurt van Norris. Sindsdien stond Verstappen in elke race op het podium, en wist hij te winnen in Monza, Bakoe en Austin. Verstappen profiteerde van de problemen bij McLaren, en staat nu nog maar 36 punten achter op WK-leider Norris. In Brazilië wordt er aankomend weekend ook weer een sprintrace afgewerkt, en dat betekent dat er veel kansen liggen.

Verstappen de favoriet voor de wereldtitel?

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone gelooft in de kansen van Verstappen. De 95-jarige Brit krijgt in een interview met RTL en Sport.de de vraag of Verstappen de titelfavoriet is: "Daar bestaat helemaal geen twijfel over. De auto is super en ze hebben goed werk geleverd."

Volgens Ecclestone kunnen de McLarens hun borst nat maken: "Ik denk dus dat Max zal winnen en het weer zal redden! Hij heeft iets speciaals, iets uitzonderlijks! En de volgende race is in Brazilië, waar het weer altijd wisselvallig is, ook met regen. Verstappen zal het daar gewoon goed gaan doen."

Wat is het verschil met McLaren?

Norris was anderhalve week geleden oppermachtig in de Grand Prix van Mexico. Als dit aankomend weekend weer zo is op het circuit van Interlagos, dan wordt het een moeilijk verhaal voor Verstappen.

Volgens Ecclestone zijn de coureurs van McLaren goed, en is hun auto super, maar dat is niet genoeg. De F1-legende legt het uit: "Verstappen is hier de bijzondere: de beste racer, hij is geen politicus, maar gewoon een echte coureur. Hij doet gewoon wat hij moet doen."