Wolff haalt weer uit naar collega's: "Dat is onverantwoordelijk!"

Toto Wolff bevond zich in Canada in het oog van de storm. De Oostenrijkse teambaas van het team van Mercedes ergerde zich aan zijn collega's en aan enkele beschuldigingen. Tijdens een teambazenvergadering liet hij zich stevig gelden tegenover de andere teambazen en dat werd veelvuldig besproken.

Wolff ergerde zich aan de uitspraken van andere teambazen over porpoising. De Oostenrijker had aangegeven dat er bij elk team wel coureurs waren die last hadden van het gehobbel, enkele andere teambazen ontkenden dat. Daarnaast was hij niet te spreken over beschuldigingen aan zijn adres en verhalen over voormalig Mercedes-advocaat Shaila-Ann Rao.

In Canada werden er immers nieuwe technische richtlijnen rondgestuurd om porpoising tegen te gaan. Mercedes bracht de aanpassingen wel heel erg snel in de praktijk en dat zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen. Aangezien Rao sinds kort een hoge functie bij de FIA bekleedt was het voor een enkeling een simpel optelsommetje.

Comfort zone

Wolff maakt zich niet zoveel zorgen over de beschuldigingen aan zijn adres. De Oostenrijker kan er zelfs wel om lachen. Tegenover zijn landgenoten van OE24 spreekt hij zich uit: "Ik bevind mij middenin mijn comfort zone. Iedereen is al mijn gehele leven tegen mij, maar dan functioneer ik ook op mijn best. Als iedereen ook nog eens tegen mij is, dan betekent dat dat ik een gevoelige snaar heb geraakt."

Onverantwoordelijk

De verhalen over dat Rao mogelijk iets heeft doorgespeeld aan Mercedes schieten bij Wolff wel in het verkeerde keelgat. De Oostenrijker kan zich er niet in vinden en haalt maar weer eens uit: "Ten eerste, ze is een advocaat met een complete integriteit. Ten tweede, de teambazen hebben hun coureurs ingefluisterd dat ze niet in het openbaar mogen toegeven dat het gehobbel voor gezondheidsproblemen zorgt. Tenminste één coureur in elk team heeft publiekelijk gesproken over pijn, hoofdpijn of troebel zicht. De teambazen doen alsof er niets aan de hand is. Dat is onverantwoordelijk."