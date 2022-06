Schumacher blijft positief: "We hebben nog geen updates geïntroduceerd"

Mick Schumacher is bezig met een lastig seizoen waarin hij veelvuldig kritiek krijgt. In Canada presteerde hij afgelopen weekend juist zeer sterk. De Haas-coureur bereikte in de natte kwalificatie Q3 en kwalificeerde zich zelfs als zesde. In de race was een goed resultaat zeker mogelijk maar toen sloeg de pech weer toe.

Schumacher was op weg naar een goed resultaat totdat hij in de twintigste ronde stil viel. Zijn Haas-bolide had problemen en zijn race kwam ten einde. Ditmaal kwam de uitvalbeurt dus niet door een eigen fout maar door een mechanisch probleem, de teleurstelling was dan ook zeer groot bij Schumacher.

Frustratie

Na afloop was de frustratie nog steeds niet verdwenen bij de jonge Duitser. Hij probeerde de knop echter wel om te zetten in gesprek met de internationale pers. Schumacher: "Natuurlijk is dit heel erg frustrerend maar dit soort dingen gebeuren nou eenmaal. Dit is de Formule 1. We moeten deze bittere pil eventjes doorslikken. Maar er zijn wel een heleboel positieve dingen die we kunnen meenemen. Ik kijk dus enorm uit naar de volgende race."

Updates

Schumacher denkt dat een goed resultaat er zeker in had gezeten. Daarnaast verwacht hij dat er in de toekomst nog betere resultaten gaan volgen als er updates komen: "We wisten dat we de pace hadden, dat wisten we tijdens die andere lastige races. Het was heel erg fijn om weer een goede kwalificatie te hebben. Het is fijn dat we een goede race pace hebben. We hebben nog geen updates geïntroduceerd dus het is eigenlijk dezelfde auto als aan het begin van het seizoen. We doen het nog steeds goed dus dat is positief."