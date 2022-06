Horner reageert gevat op klaagzang Wolff: "Misschien kan hij in de film van Lewis spelen"

De maatregelen van de FIA om porpoising tegen te gaan vallen niet bij iedereen even goed. Bij Mercedes is men er vanzelfsprekend zeer tevreden mee, het team heeft immers zeer veel last van het gehobbel. Bij bijvoorbeeld Red Bull Racing kan men zich niet zo goed vinden in de maatregelen.

De maatregelen werden op donderdagavond aangekondigd door de FIA. Tijdens het Canadese Grand Prix weekend werden ze besproken in een meeting met de teambazen. Naar verluid waren de camera's van Netflix aanwezig en liet Mercedes-teambaas Toto Wolff zich volledig gaan tegenover zijn collega's. Na afloop reageerde Wolff nogal fel in de media.

Film

Wolffs Red Bull-collega Christian Horner reageerde na afloop gevat op de uitspraken van Wolff. Verwijzend naar de Netflix-camera's en de film die Lewis Hamilton produceert reageerde Horner met een lach tegenover de internationale media: "Ik denk dat er een stukje theater werd opgevoerd tijdens die meeting. Dus misschien, met de film van Lewis die eraan komt, misschien kan Toto Wolff er wel in gaan spelen."

Zwarte vlag

Maar Horner reageerde daarna ook nog serieus op de kwestie. De Brit was duidelijk over zijn standpunt en herhaalde zijn woorden van eerder dit weekend: "De auto's zijn nog relatief nieuw. Ik denk dat naarmate de teams de auto's verder ontwikkelen, je zult gaan zien dat sommige van deze problemen worden opgelost. Je kan niet zomaar halverwege het seizoen de technische regelgeving veranderen. Als een auto te gevaarlijk is, dan moet een team er niet mee gaan rijden. Als de FIA een auto te gevaarlijk vindt, dan hebben ze nog altijd de zwarte vlag tot hun beschikking."