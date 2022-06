Wolff haalt uit naar andere teambazen: "Ze proberen woorden te manipuleren"

Voorafgaand en tijdens het Canadese Grand Prix-weekend ging het veel over porpoising. Autosportfederatie FIA besloot donderdag dat men maatregelen gaat nemen om problemen omtrent porpoising aan te pakken. Deze aankondiging viel niet bij iedereen even goed, er was ook ergernis. Alle ogen waren in ieder geval gericht op Mercedes, het team dat het meeste last heeft van porpoising.

De frustratie bij andere teams werd alleen maar groter toen Mercedes tijdens de eerste vrije trainingen iets opvallends uithaalde. De renstal verscheen met een tweede metalen steun op het circuit in Montreal. Dit mag volgens de nieuwe richtlijn maar niet volgens de reglementen. Tevens waren andere teams kwaad omdat deze richtlijn op donderdagavond kwam en Mercedes de volgende dag het onderdeel op de auto had zitten.

Manipulatie

Een protest hing in de lucht en Mercedes krabbelde terug. Bij het Duitse team was er inmiddels ook frustratie ontstaan, teambaas Toto Wolff sprak fel uit bij Motorsport.com: "In deze sport wil je een competitief voordeel behouden of verkrijgen. Maar deze situatie gaat te ver. Alle coureurs, in ieder één van elke renstal, verklaarden dat ze na Bakoe pijn hadden. Ze hadden moeite met de auto op de baan te houden of ze zagen wazig. Teambazen proberen uitgesproken woorden te manipuleren om een competitief voordeel te behouden. Ze proberen politieke spelletjes te spelen als de FIA met een snelle oplossing komt. Dat is gewoon onoprecht, dat heb ik gezegd."

Zielig

Wolff is overduidelijk geïrriteerd door het gedrag van zijn collega's. De Oostenrijker probeert duidelijk te maken dat niet alleen zijn team last had van de porpoising-problemen: "Ik heb het niet alleen over Mercedes. Alle auto's hebben in zekere zin geleden in Bakoe en ze doen dat hier nog steeds. De auto's zijn gewoon te stijf. De auto's stuiteren of hoe je dat ook wil noemen. We kunnen de langetermijneffecten nog niet eens beoordelen. Nu is dit iedereens veiligheidsrisico maar het is zielig dat er op de achtergrond kleine manipulaties zijn."