Technical directive over ban op Party-modus wordt komende dagen verwacht

Nadat er in de media gisteren al melding werd gemaakt van een ophanden zijnde ban op de 'party-modus' in de kwalificatie, valt er nu ook op de officiële Formule 1-website over te lezen.

Daar valt te lezen dat het met 'toenemende zekerheid' de ban inderdaad van kracht wordt met ingang van de volgende Grand Prix in België. De definitieve bevestiging zal dus nog moeten volgen in de te verwachten technical directive.

Vooral Merceds-aangedreven teams lijken hun voordeel tijdens de kwalificatie te kunnen verliezen door deze maatregel. Voor Honda, Ferrari en Renault zou de ban veel geld kunnen besparen op de ontwikkeling ervan.