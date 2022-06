Video: Grote vreugde bij Alpine na Alonso's super kwalificatie

Fernando Alonso liet gisteren nog maar eens zien wat hij in zijn mars heeft. De Spaanse coureur is al het gehele weekend snel en dat was ook het geval in de kwalificatie. Hij voelde zich als een vis in het water in de kletsnatte kwalificatie en dat resulteerde in een prachtige tweede tijd.

De Spanjaard was na afloop zelf zeer kalm en dat was niet het geval bij zijn team en het publiek. Op de tribunes werd zijn naam keihard gescandeerd. In de pitbox van Alpine was er ook een klein feestje, de Spaanse coureur maakte veel mensen bij het team zeer gelukkig.