Alonso voorspelt incident tussen Verstappen en de McLarens

De titelstrijd is nog altijd in volle gang en dat kan bij de start van de Grand Prix van Qatar voor vuurwerk gaan zorgen. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso voorspelt dat er spektakel te wachten staat bij de start van de Grand Prix in Lusail. 

Oscar Piastri start vanaf pole position, met Lando Norris op twee en Max Verstappen op drie. De drie titelkandidaten gaan dus met zijn drieën de allereerste bocht door in Qatar. Piastri won de sprintrace in Qatar, dus heeft wellicht een klein voordeel. 

Gaat er contact komen?

Alonso voorspelt dat er spektakel gaat komen tussen de McLarens en Verstappen. Met een grijs deed hij een voorspelling bij DAZN: "We zullen zien. Ik denk dat er tijdens de start wel wat contact zal zijn. Dat is mijn voorspelling." Zelf start de Spanjaard vanaf de achtste plek en hoopt hij voor de punten te kunnen strijden. 

Hij vertelde tegenover de internationale media: "Ik denk dat onze kracht absoluut ligt in het presteren in één ronde, en met het racetempo hebben we het moeilijker, dus het wordt lastig om punten te pakken, maar we gaan het proberen. We starten aan de verkeerde kant van de grid, dus zelfs als ik als achtste start, denk ik dat ik aan het einde van ronde 1 negende of tiende sta, en we moeten de strategie baseren op het idee dat we als negende of tiende over de finishlijn komen."

Alonso heeft een moeizaam seizoen

Dit jaar is zeker niet het seizoen waar Alonso op gehoopt heeft. De Spanjaard heeft heel lang op nul punten gestaan en staat momenteel twaalfde met 42 punten. De tweevoudig wereldkampioen behaalde zijn eerste punten dit seizoen pas in de negende raceronde. Hij deed dit in zijn thuisland.

Alonso start volgend jaar ook voor Aston Martin. Hij gaat dit doen onder kersverse teambaas Adrian Newey. De Britse topontwerper is onlangs benoemd tot nieuwe teambaas van Aston Martin. 

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

