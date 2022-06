Haas wil tot de zomerstop geen commentaar geven op toekomst Schumacher

Gunther Steiner zegt dat hij geen commentaar zal geven over de toekomst van Mick Schumacher bij Haas. Dat zal hij niet doen tot de zomervakantie begint, eind juli. Na een periode van onrust buiten de baan als gevolg van Schumachers gebrek aan prestaties en een reeks crashes met hoge snelheid, beweren de Duitse coureur en zijn teambaas dat de rust in hun samenwerking is teruggekeerd.

In gesprek met de Duitse krant Bild geeft Steiner de schuld aan de media: "Het is gehypet dat we niet met elkaar praten. We lachen gewoon om wat andere mensen zeggen dat we geen goede relatie hebben."

Hij stopte echter met het beëindigen van de geruchten over het vertrek van Schumacher bij Haas eind 2022, ook al geeft hij toe dat technische partner Ferrari één van de racecoureurs van het team mag kiezen.

Steiner zegt over al die geruchten: "Ik geef tot aan de zomerstop geen commentaar. Dit zijn geruchten die het team intern zouden verstoren. Van buitenaf wordt erover gepraat om een beetje theater te maken. We moeten in alle rust kunnen werken. Ik zal Mick verdedigen en we zullen de problemen intern oplossen. We hebben niet een perfect seizoen gehad tot nu toe, maar we moeten samenwerken om vooruit te komen."