Video: De waardeloze pitstop van Schumacher in Bakoe

De Grand Prix van Azerbeidzjan kende gister veel opvallende momenten. Max Verstappen won de race voor Sergio Perez en allebei de Ferrari's vielen uit. In het achterveld gebeurde er ook genoeg, maar niet alles bereikte de televisiekijker. Mick Schumacher kende bijvoorbeeld een zeer waardeloze race.

De Duitse Haas-coureur kwam in Bakoe kleurloos als veertiende over de streep, hij hield alleen de ongelukkige Nicholas Latifi achter zich. Schumachers race was niet om over naar huis te schrijven, vooral zijn pitstop verliep waardeloos. De stop was niet te zien op televisie maar op zijn onboardbeelden is te zien dat zijn pitcrew niet bepaald zat op te letten.