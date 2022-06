Alonso haalt schouders op om woedende Albon

De eerste kwalificatiesessie in Azerbeidzjan verliep gisteren zeer chaotisch. De rode vlag werd gezwaaid nadat Lance Stroll was gecrasht in de eerste sector. Bij de herstart stond er nog ruim twee minuten op de klok en moesten de coureurs haast maken. Een aantal coureurs kon hun tijd niet verbeteren omdat Fernando Alonso zich verremde.

De Spaanse Alpine-coureur schoot de uitloopzone in en daardoor werd de gele vlag gezwaaid. De actie van Alonso zette kwaad bloed bij Williams-coureur Alexander Albon. De Thaise Brit kon zijn tijd niet verbeteren door de gele vlaggen en viel daardoor af. Over de boordradio was hij woest en riep hij de wedstrijdleiding op om Alonso te bestraffen. Volgens Albon reed Alonso namelijk opzettelijk zeer sloom, ook vroeg hij zich af of Alonso opzettelijk zijn rempunt miste.

Moeilijke beslissing

De ervaren Alonso kon alleen maar lachen op de beschuldigingen van Albon. Na afloop van de sessie verscheen Alonso, die zich kwalificeerde als tiende, bij de internationale media. Tegenover Motorsport.com sprak hij zich uit: "Die bocht was tijdens de kwalificatie zeer uitdagend. Ik remde laat, ik kon de bochten niet meer halen en daarom reed ik de uitloopzone in. McLaren deed dat ook in Q2, Vettel dacht dat hij de bocht kon redden en brak zijn voorvleugel. Het is altijd een moeilijke beslissing die je moet maken in een luttele seconde."

Begrip

Ondanks de tirade van Albon wil Alonso niet venijnig reageren. De ervaren Alpine-coureur leeft zelfs enorm mee met de Williams-coureur: "Ik weet dat dit eindigt in frustratie want het was heel erg druk en er stond maar 2,5 minuut op de klok bij het einde van Q1. Eerlijk gezegd, ik kan ze eigenlijk wel begrijpen. Persoonlijk heb ik vaak genoeg in die positie bevonden, ik weet dus hoe het voelt."