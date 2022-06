Steiner geen voorstander van verhogen budgetplafond

In de Formule 1 geldt tegenwoordig een budgetplafond van 140 miljoen dollar. Alle tien Formule 1-teams moeten zich hieraan houden maar er is veel kritiek. De transportkosten zijn bijna drie keer zo hoog als vorig jaar, dit heeft te maken met de stijgende inflatie en de stijgende energieprijzen.

De groeiende kosten op dit gebied kunnen mogelijk voor problemen zorgen met het budgetplafond. Meerdere teams maken zich dan ook zorgen voor het vervolg van het seizoen. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner gaf zelfs aan dat hij denkt dat meerdere teams races gaan missen. Niet iedereen in de paddock kan zich vinden in de alarmerend woorden van de Britse teambaas.

Middenveld

Ook Haas-teambaas Günther Steiner is het niet bepaald eens met zijn Red Bull-collega. Steiner is juist van mening dat er voorlopig niet moet worden gesleuteld aan het budget. De Italiaan spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Nu is het veld veel meer een mix. Het gaat zoals ik al eerder had gezegd: op de korte termijn verandert er nog niet heel veel maar op de middellange termijn gaat alles nóg dichter bij elkaar komen. Het is dan ook van belang dat we niet gaan rommelen aan het budgetplafond. Dit is immers best goed voor het middenveld."

Taak

Steiner kan zich dan ook niet vinden in de woorden van Horner. De populaire Italiaan denkt namelijk dat het niemands doel is om races te missen, zeker niet in het drukke middenveld: "Je weet nooit welk team de best of the rest is. Als we zo verdergaan gaan we nog dichterbij komen bij de grotere teams. We redden het momenteel. Ik ben immers geen baan meer als ik tegen mijn baas zeg dat we het einde van het seizoen niet gaan halen, dat is mijn taak. We moeten wel want als we het seizoen niet afmaken krijgen we volgend seizoen geen geld."

Verhogen

Maar Steiner is zich er wel van bewust dat de kosten van het transport stijgen. De Italiaan ziet een vrije simpele oplossing van dit probleem die binnen het budgetplafond past: "Laten we de transportkosten. Deze liggen ongeveer drie miljoen hoger dan vorig jaar dus laten we het maximum op deze kosten met drie miljoen verhogen. Dit kan men zeer makkelijk controleren omdat alles door de FOM wordt geregeld."