Horner vreest combinatie inflatie en budgetplafond: "Teams kunnen races missen"

Sinds vorig seizoen werken de teams in de Formule 1 met een budgetplafond. Dit seizoen mogen de teams maximaal 140 miljoen dollar uitgeven aan meerdere zaken waaronder de transportkosten. Vooralsnog hebben deze relatief nieuwe budgetregels nog niet voor grote problemen gezorgd maar men vreest voor de toekomst.

De vrees van meerdere teams heeft te maken met een ontwikkeling die zich momenteel wereldwijd afspeelt. Wereldwijd stijgt de inflatie namelijk en dat betekent dat bepaalde kosten eveneens nogal hard stijgen. Ook de eerder benoemde transportkosten schieten omhoog en dat kan ervoor zorgen dat teams in de knoop komen te zitten met de regels die gelden omtrent het budgetplafond.

Races missen

Eén van de mensen die zich veel zorgen maakt is Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. De Brit vreest voor het einde van het seizoen en deelt zijn angst met Motorsport.com: "Het is belangrijk om de inflatieproblemen aan te kaarten bij de FIA. Ik verwacht namelijk dat iets van zeven teams mogelijk de laatste Grands Prix gaan missen dankzij het budgetplafond. Het gaat niet alleen om de grote teams, de formaties in het middenveld worstelen met de inflatie. Naar mijn mening heeft de FIA de taak om de huidige situatie te monitoren. Ik weet dat ze dit serieus nemen omdat uit recente cijfers bleek dat de kans aanwezig is dat een aantal teams wellicht races gaan missen."

Verviervoudigd

Vanzelfsprekend zit geen enkel team te wachten op het moeten missen van races. Horner wil dan ook dat de zaak snel onder de loep wordt genomen: "De FIA moet deze kwestie in de tweede helft van dit seizoen gaan aanpakken. Wij zien dat in veel landen energierekeningen en kosten van levensonderhoud enorm stijgen, als Formule 1 ontkomen wij daar niet aan. Wij kijken bijvoorbeeld naar transportkosten, die zijn verviervoudigd. Dat hebben wij niet in de hand."