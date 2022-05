Hobbelig Monaco bezorgt Hamilton ongemakken

De eerste vrije training in Monaco verliep zonder noemenswaardige incidenten. Wel voelden de heren coureurs voor het eerst hoe de huidige generatie auto's zich gedragen op het legendarische stratencircuit. Met enige regelmaat meldden coureurs zich met klachten op de boordradio, niet veel van hen konden genieten.

Lewis Hamilton beleefde een zeer ongemakkelijke eerste training. De zevenvoudig wereldkampioen kampt al vrijwel het gehele seizoen met porpoising-problemen maar in Monaco leek het nog erger dan voorheen. De Mercedes stuiterde alle kanten op en al vroeg in de training meldde Hamilton zich op de radio met een boodschap voor het team: "Ik ervaar een enorme hoeveelheid gehobbel."

Porpoising?

Het was niet duidelijk of de problemen van Hamilton werden veroorzaakt door porpoising. In tegenstelling tot veel andere circuits rijden de coureurs in Monaco niet op de meest vlakke ondergrond. Het circuit is immers een echt stratencircuit en de hobbels op de baan zijn dan ook niet mals. Dat verklaart ook waarom onder andere Esteban Ocon en Lance Stroll klaagden over problemen met onder andere grip.

Elleboogbeschermers

Maar Hamiltons problemen werden naar verloop van de training steeds erger. De Brit meldde zich met een behoorlijk duidelijke radioboodschap: "Het is zo hobbelig hier, man! Ik word er verdomme helemaal gek van!" De hobbels zorgen ook voor fysieke ongemakken bij de Brit. Hamilton kwam tegen het einde van de training namelijk met een zeer opvallend verzoek: "Ik heb elleboogbeschermers nodig in de cockpit want het hobbelt zo enorm erg!"