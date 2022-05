Uitslag VT1 Monaco: Leclerc snelste in thuisland, Verstappen vierde

De eerste vrije training door de straten van Monaco zit erop. Voorheen werd deze training afgewerkt op de donderdag maar dit jaar is alles anders. De snelste tijd in deze training werd genoteerd door Charles Leclerc. Daarachter werd de tweede tijd van de sessie gereden door Sergio Perez. Carlos Sainz maakte de top drie compleet.

Op het legendarische stratencircuit was het snel zeer druk op het circuit. George Russell, Max Verstappen en Alexander Albon kwamen als eerste de baan op en ze werden direct gevolgd door vrijwel al hun collega's. Ook Lando Norris was van de partij, de Brit miste de persconferentie in de ochtend omdat hij nog steeds ziekjes is. Dat hij niet geheel fit was, was amper merkbaar aangezien hij direct snel was.

Hamilton

Niet iedereen kon genieten van het nerveuze stratencircuit. Lewis Hamilton beleefde bijvoorbeeld een zeer ongelukkige sessie in zijn woonplaats. De zevenvoudig wereldkampioen stuiterde in zijn Mercedes alle kanten op. Meermaals meldde hij zich klagend op de boordradio, tegen het einde van de sessie vroeg hij zelfs om kussentjes voor zijn ellebogen. Het was niet geheel duidelijk of het gehobbel werd veroorzaakt door porpoising of de hobbelige ondergrond van het circuit. Uiteindelijk kwam de Brit ook niet verder dan de tiende tijd.

Pechvogels

Hamilton was echter niet de enige pechvogel van de eerste training. Zijn voormalige teamgenoot Valtteri Bottas had weer eens problemen op vrijdag. De Finse Alfa Romeo-coureur reed slechts twee rondjes alvorens hij de pits moest opzoeken met problemen. Ook Mick Schumacher had problemen, de Duitser meldde zich op de boordradio met een boodschap over een issue met zijn versnellingsbak. Hij probeerde de pits nog te bereiken maar viel stil in de ingang van de pitlane. Hierdoor kwam de rode vlag uit en moesten de overige coureurs zich in allerlei bochten wurmen om de pits in te kopen.

Verschil

Na de kortstondige code rood gingen de coureurs weer vrolijk verder met hun runs. Het was vrijwel nooit rustig op de baan en de Ferrari's van Sainz en Leclerc maakten indruk. Ook de Red Bulls waren op dreef, de tweede tijd van Perez was slechts 0,039 seconden trager dan de snelste tijd van de sessie. Verstappen kwam op de vierde plaats slechts 0,181 seconden tekort. Ook de McLarens en Pierre Gasly zagen er niet slecht uit in het dwergstaatje.

Uitloopstrook

De coureurs hielden de wagens in de eerste training nog uit de muur. Wel werd de uitloopstrook in Sainte Devote drukbezocht. Onder andere Leclerc, Verstappen, Perez en Kevin Magnussen schoten er rechtdoor. Iedereen hield zijn bolide dan ook schadevrij en dat is een klein wonder. Veel coureurs klaagden immers over problemen met grip en risico's werden zeker niet vermeden. Ook bij het uitkomen van de tunnel gingen veel coureurs wijd, opvallend genoeg waren het vooral de Ferrari's die hier in de mist gingen.