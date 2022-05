Haas zet druk op Schumacher: "Hij moet gaan presteren want coureurs staan in de rij voor zijn stoel"

Mick Schumacher heeft de opdracht gekregen om zijn prestaties te verbeteren om zijn plaats in de Formule 1 te behouden. Sommigen hebben Haas-teambaas Gunther Steiner ervan beschuldigd te veel druk uit te oefenen op de 23-jarige zoon van F1-legende Michael Schumacher, vooral nadat hij in Miami crashte terwijl hij zo dicht bij zijn eerste punten van 2022 was.

Steiner was resoluut en sprak harde woorden in gesprek met Sport Bild: "Geen punten halen zo dicht bij het einde, dat zorgt voor druk."

Crashcoureur van 2022

Schumacher weerde de aanvallen van Nikita Mazepin vorig jaar in hun respectievelijke debuutseizoenen af, maar de Duitser worstelt dit jaar met de ervaren Kevin Magnussen. Voormalig F1-coureur Christian Danner maakt gehakt van het 2022-seizoen van Schumacher: "Mick heeft Formule 1-potentieel. Maar hij moet minder crashen. Hij is momenteel de crashcoureur van F1. Als je zo ver voorop ligt als hij in Miami deed, kun je je geen ongeluk veroorloven. Mick moet nu leveren, en dat kan alleen in de vorm van punten."

Fascinerend genoeg is Schumachers baas Steiner het niet oneens met die samenvatting. De markante Italiaan: "Je hebt niet voor altijd in de Formule 1. Er staat een rij van coureurs klaar die in jouw plaats willen rijden. dus ook bij Mick. Ik weet zeker dat hij zich ervan bewust is dat niemand op hem zal wachten. Hij werkt er heel hard aan, maar het is heel moeilijk. Formule 1 is geen makkelijke zaak, maar ik zie Mick wel de goede kant op gaan."

Wat het Schumacher misschien moeilijker maakt, is echter het feit dat het vertrek van Mazepin en titelsponsor Uralkali betekent dat het budget van Haas voor 2022 lager is. Zo heeft het Amerikaanse team besloten om dit weekend in Barcelona geen updates op de auto te introduceren. De eerstvolgende update die de Haas-coureurs kunnen verwachten komt waarschijnlijk pas tijdens de Franse Grand Prix.