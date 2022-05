De Vries tevreden na trainingsdebuut: "In jaren niet zo nerveus geweest"

Het was gisteren een bijzondere dag voor Nyck de Vries. De Nederlandse coureur kwam namelijk voor het eerst in actie tijdens een Grand Prix-weekend. De Vries mocht namelijk in de eerste training instappen bij het team van Williams, hij bestuurde de auto van Alexander Albon en dat deed hij zeker niet slecht.

De regerend Formule E-kampioen had deze training vanzelfsprekend te danken aan zijn banden met Mercedes. De Nederlander reed een zeer goede training voor een debutant. Hij wordt al geruime tijd gelinkt aan en permanent zitje bij Williams en gisteren liet hij in Spanje zien waarom, hij was direct sneller dan vaste coureur Nicholas Latifi.

Nerveus

De Vries kan dus tevreden terugkijken op zijn eerste officiële Formule 1-sessie. Hij was na afloop opgelucht en hij besprak zijn dag tegenover Motorsport.com: "Ik moet eerlijk toegeven dat ik in jaren niet zo nerveus ben geweest als vandaag. Normaliter vecht ik voor overwinningen en wereldkampioenschappen. Je debuut maken in een Formule 1-weekend is dan toch wel heel erg speciaal hoor."

Latifi

De Nederlander probeerde te genieten van zijn eerste Formule 1-meters en dat bracht hem een zeer goed resultaat. Hij was sneller dan Latifi en dat was voer voor veel verhalen. De Vries zelf probeert nuchter te blijven: "We leven in een competitieve wereld waar je teamgenoot de beste referentie is. Ik had geen specifiek doel om hem te verslaan, maar dat is wel gebeurd. We moeten daar niet teveel waarde aan hechten. Ik ben zelf vooral bezig met mijn persoonlijke prestaties. Ik geloof vanzelfsprekend in mijn eigen kunnen. Als je echter zonder voorbereiding instapt, dan weet je nooit wat je kunt verwachten."