Albon voorziet teambaas van gelukshaar

Alexander Albon is sinds dit seizoen actief voor het team van Williams. De Thaise Brit komt goed voor de dag en wist al tweemaal in de punten te eindigen. Ook twee weken geleden pakte Albon weer punten nadat hij een sterke inhaalrace reed, zijn team was tevreden en het enthousiasme was groot.

Gekscherend riep men bij Williams dat Albon zijn goede resultaten te danken had aan zijn bijzondere rode haar. In Barcelona heeft men dan ook besloten dat de rode haarkleur geluk brengt. Albon spoot voor de draaiende camera's het haar van zijn teambaas Jost Capito en Sky Sports-commentator David Croft óók rood.