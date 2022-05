De Vries kijkt uit naar trainingsdebuut: "Word enigszins in het diepe gegooid"

Aankomend weekend komen er tijdens de Formule 1-sessies twee Nederlanders in actie. Naast Max Verstappen zal namelijk ook Nyck De Vries in actie komen tijdens de eerste vrije training op het circuit van Barcelona. De Formule E-coureur zal in de eerste training in actie komen voor het team van Williams.

De Vries rijdt in de Formule E voor het team van Mercedes. De connectie met Williams is dan ook niet geheel vreemd, de Britse renstal rijdt al jaren met Mercedes-krachtbronnen. De Nederlander zal plaatsnemen in de bolide van Alexander Albon, opvallend aangezien hij dan de degens kan kruisen met de fel bekritiseerde tweede Williams-coureur Nicholas Latifi.

Uitdaging

Vanzelfsprekend kijkt De Vries enorm uit naar zijn debuut tijdens een Grand Prix-weekend. Alhoewel hij al geruime tijd verbonden is aan Formule 1-teams, heeft hij nog nooit een training gereden. Tegenover Motorsport.com kijkt hij vooruit: "Over doelstellingen heb ik nog niet echt nagedacht. Het is immers een sessie van één uur waarin we ongeveer drie runs op twee verschillende compounds rijden. Het wordt een heel erg interessante en spannende uitdaging. Ik kijk ernaar uit en ik hoop dat ik iets moois kan laten zien."

In het diepe

De Vries heeft er dus overduidelijk zin in maar hij weet ook wel dat het vooral een leerproces gaat worden. Hij is zeer realistisch: "Ik weet in alle eerlijkheid niet wat ik kan verwachten. Ik word enigszins in het diepte gegooid. Ik heb pas twee keer met een Formule 1-wagen gereden, voor Mercedes tijdens de rookietests in 2020 en 2021. Het is inmiddels wel eventjes geleden dat ik met een snelle auto op een circuit heb gereden, ik moet mij dus even aanpassen ten opzichte van de stratencircuits uit de Formule E."