"Marko reageert op budgetcap-uitspraken Ferrari: "Vraag mij af wat het effect van Sainz is"

De teams van Red Bull Racing en Ferrari zijn momenteel de twee sterkste renstallen van het Formule 1-veld. De twee maken de dienst uit en hun stercoureurs Max Verstappen en Charles Leclerc verdelen de zeges in het huidige seizoen. Vanzelfsprekend kijken de twee concurrenten met argusogen naar elkaar.

Het team van Red Bull heeft dit seizoen al enkele, kleine, updates doorgevoerd op hun bolides. Bij Ferrari zijn echte noemenswaardige updates vooralsnog achterwege gebleven en de Italiaanse renstal hoopt daar in de toekomst van te profiteren. Teambaas Mattia Binotto wees namelijk naar de budgetcap, hij verwacht dat Red Bull sneller door hun budget heen is en zijn renstal daar van kan profiteren.

Bij Red Bull wil men niets weten van de beweringen van Binotto. Sterker nog, bij de Oostenrijkse renstal denkt men dat de twee teams zich op gelijke hoogte bevinden. Teamadviseur Helmut Marko kon het niet laten om in gesprek met Motorsport-Total een klein sneertje uit te delen: "Ik denk dat we ons op dat gebied niet op een andere positie bevinden dan Ferrari. Ik vraag mij vooral af wat het effect van Carlos Sainz hierop is, hij is al een aantal keren gecrasht. Dat is ook niet goedkoop."